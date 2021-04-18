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    У Карпатах сьогодні є ризик сходження лавин, – рятувальники

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    В Україні сьогодні сходження лавин і можливі заморозки - У Карпатах сьогодні є ризик сходження лавин, – рятувальники

    В Україні сьогодні сходження лавин і можливі заморозки

    У трьох областях сьогодні зберігатиметься другий рівень сніголавинної небезпеки

    У Карпатах сьогодні, 18 квітня, рятувальники прогнозують помірну сніголавинну небезпеку. Лавини можуть зійти у трьох областях на заході України.

    Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    У горах Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей сьогодні зберігатиметься 2 рівень сніголавинної небезпеки.

    Крім того, сьогодні на території України, крім північних та північно-східних областей, прогнозують заморозки на ґрунту від 0 до -5 градусів. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності.

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    Нагадаємо, в Україну знову суне циклон. Він принесе заморозки на більшість території, а також дощі на північ України.

    Як повідомлялося, в Україні у неділю, 18 квітня, синоптики прогнозують невеликий дощ лише у деяких областях, повітря вдень прогріється до +15°.

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    Теги: рятувальники Карпати (гори) повітря негода дощ
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