Доба на Донбасі. Один український військовий загинув, ще троє поранені

ООС: На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь

Протягом минулої доби, 13 квітня, було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню, повідомляє пресцентр Операції об’єднаних сил в Facebook.

Протягом минулої доби, 13 квітня, було зафіксовано п’ять порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Південне, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а біля селищ Зайцеве та Катеринівка – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті населеного пункту Майорськ, БПЛА противника перетнувши лінію розмежування, здійснив скидання гранат на позиції наших підрозділів, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.

Командування об’єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу селища Первомайське, російські окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів, за минулу добу, троє військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення. Воїнам надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 14 квітня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Світлодарськ, ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснив дистанційне мінування з автоматичних станкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.

«Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», – йдеться в повідомленні ООС.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася. РФ кілька тижнів поспіль нарощує свої війська і техніку біля українських кордонів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до російського вторгнення.

Також за даними розвідки Міноборони України, Росія збільшує ударне угруповання навколо українських кордонів.

Читайте також: