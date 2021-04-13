Друга поспіль втрата на Буковині. Оголошено дні жалоби за загиблими на Донбасі захисниками
На знак скорботи на Буковині буде приспущено Державні Прапори України, скасовано всі розважальні заходи
На Буковині 13 та 14 квітня оголошено днями жалоби за загиблими на Сході захисниками, йдеться в повідомленні Чернівецької обласної державної адміністрації в Facebook.
Відповідне розпорядження підписав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
«Напередодні ворожа куля обірвала життя 24-річного Ярослава Карлійчука із села Черепківці, що у Глибоцькій територіальній громаді. Також поблизу Майорського від осколкового поранення загинув 40-річний чернівчанин Олексій Мамчій», – повідомили в ОДА.
На знак скорботи на будинках органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущено Державні Прапори України, скасовано всі розважальні заходи, внесено зміни до програми теле- та радіомовлення.
13 квітня 40-річний Олексій Мамчій отримав осколкове поранення від скинутої із безпілотника протипіхотної міни.
Це вже десята бойова втрата Збройних сил України на фронті з початку квітня 2021 року.
3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади. Того ж дня в тому ж районі загинув від кульових поранень сапер 10 огшбр Ігор Байтала. 6 квітня окупанти віддали його тіло, що залишалося у так званій сірій зоні.
5 квітня від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець 72 омбр солдат Владислав Мороз.
5 квітня смертельне кульове поранення біля Золотого-4 отримав молодший сержант Віктор Гелебрант із 92-ї окремої механізованої бригади.
6 квітня від підриву в авто в районі села Степне на Донеччині загинув солдат 1 отбр Максим Стеблянко.
6 квітня внаслідок обстрілу з СПГ в районі Невельського на Донеччині загинув старший лейтенант Володимир Шпак із 58 омпбр.
8 квітня від снайперського вогню під Водяним на півдні Донецької області загинув боєць 36-ї окремої бригади морської піхоти матрос Денис Юшко.
10 квітня загинув 24-річний Андрій Теперик із 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ім. кошового отамана Івана Сірка.
24-річний Ярослав Карлійчук загинув 12 квітня.