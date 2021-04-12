Зеленський заявив, що Україна готова до можливого вторгнення Росії

Під час робочої поїздки на Донбас президент Володимир Зеленський провів ніч у місцях дислокації захисників

Під час робочої поїздки на Донбас президент Володимир Зеленський провів ніч у місцях дислокації захисників

За словами Зеленського, він приїжджає на передову, що військові знали, що мають політичну підтримку

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до російського вторгнення. Про це він сказав журналістам під час візиту на Донбас, відповідаючи на запитання ЗМІ.

«Звичайно. Ми знаємо, з 2014 року ми знаємо, що це може статися кожного дня. Вони готові, але і ми готові тому, що перебуваємо на своїй землі та на своїй території», – наголосив президент, передає CNN.

При цьому, за словами Зеленського, він приїжджає на передову, що військові знали, що мають політичну підтримку.

«Якщо я відвідаю військову базу, хлопці на самій передовій фронту почують про це і подумають, що я про них забув. Вони повинні знати, що мають політичну підтримку», – сказав Зеленський.

Тим часом найбільша фракція Європарламенту закликала Путіна «забрати руки» від України. Крім того, сьогодні ЄС анонсував засідання голів МЗС через загострення на Донбасі. Воно має відбутися наступного понеділка, 19 квітня.

За даними розвідки Міноборони Росія збільшує ударне угруповання навколо України.

Також повідомлялося, що Російська Федерація відмовилася брати участь в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ. Франція і Німеччина виступили із заявою, в якій зазначили, що підтримують Україну і «висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ».

Держави ОБСЄ висловили осуд і занепокоєння діями Росії, яка концентрує сили на кордоні з Україною.

Додамо, що Манфред Вебер, голова Європейської народної партії в Європейському парламенті, заявив про необхідність посилити європейські та американські санкції по відношенню до Росії. Москву повинні покарати за участь в ескалації конфлікту на Донбасі.

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