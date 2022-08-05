Спека з дощами. Чого чекати сьогодні від погоди

Синоптики розповіли, ще сьогодні очікуються дощі

Дощитиме на Сході України

У п’ятницю, 5 серпня, в Україні очікується спекотна погода, місцями з дощем. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві сьогодні без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, удень +27...+29 градусів.

На заході України без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+18 градусів, удень +27...+32 градуси.

На півночі України без опадів, лише в Сумах дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+19 градусів, удень +25...+29 градусів.

У центрі України без опадів, лише в Полтаві та Дніпрі дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 градусів, удень +25...+29 градусів.

На сході України дощ, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+19 градусів, вдень +25...+29 градусів.

На півдні України в Одесі та Миколаєві без опадів, в Херсоні та Запоріжжі дощ; вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+20 градусів, удень +25...+28 градусів.

У Криму без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, удень +26...+28 градусів.