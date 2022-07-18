Росія має погодитися на деблокаду українських портів, – Кулеба

У МЗС переконані, що до розблокування моря для вивезення українського зерна залишився один крок

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прогнозує, що Росія може погодитися на деблокаду українських портів. Головна причина - прихильність країн Африки та Азії за «порятунок від голоду». Про це міністр розповів в інтервʼю Forbes Україна.

Він зазначив, що до позитивного результату щодо розблокування моря для вивезення українського зерна залишився один крок.

«На зустрічі в Стамбулі делегації на рівні експертів сіли і проговорили низку безпекових питань, що перебувають у компетенції військових і логістів. Політично рамку розуміємо. Залишилося вирішити питання, повʼязані з логістикою та безпекою», – розповів Кулеба.

Сам міністр «з точки зору логіки» бачить лише один аргумент, чому президент РФ має погодитися на деблокаду.

«Це його прагнення показати країнам, які тримаються нейтральності або більше схиляються до російської позиції щодо війни (в Африці, Азії), що він їх урятував від голоду, від зростання цін на продукти харчування», – пояснив Кулеба.

Погоджуючись на розблокування українських портів, вважає Кулеба, Путін підриває власні зусилля з придушення української економіки.

«Думаю, у нього зараз на одних шальках терезів – репутація Росії для країн Азії та Африки, а небажання дати Україні заробити копійку – на інших», – резюмував він.

Нагадаємо, раніше у Туреччині відбулися чотиристоронні переговори щодо функціонування морських коридорів для експорту українського збіжжя.

Представники України, ООН, РФ та Туреччини під час перемовин у Стамбулі домовилися про деблокаду трьох українських портів для експорту зерна. Всі судна перевірятимуть ВМС Туреччини. Сторони попередньо узгодили такий механізм: зерно може відправлятися з трьох українських портів у конвоях у супроводі українських кораблів, одночасно діятиме режим припиненням вогню для захисту суден у географічних межах. Частково проведуть розмінування.

Також раніше повідомлялося, що Росія погодилася «на перемир'я на час руху вантажів».

Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.