Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Дощі, але тепло: прогноз погоди на 10 квітня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Дощі, але тепло: прогноз погоди на 10 квітня
Практично в усіх областях час від часу йтиме невеликий дощ
фото: Pixabay

Лише у південній частині сьогодні не буде істотних опадів

Погода в Україні 10 квітня буде хмарною з проясненнями. Синоптики обіцяють дощі практично в усіх регіонах. Температура в країні коливатиметься від 0° вночі до 18° тепла вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Часом очікується невеликий, а на Закарпатті та Прикарпатті помірний дощ, у горах – із мокрим снігом. Лише у південній частині сьогодні не буде істотних опадів.

У південних і центральних областях вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман.

Вітер переважатиме східний, північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура в країні вночі становитиме 3-8° тепла, у Карпатах – приблизно 0°. Удень стовпчики термометра вкажуть 10–15° тепла, на півдні та сході прогріється до 18°.

Дощі, але тепло: прогноз погоди на 10 квітня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

 У Києві та області сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Часом піде невеликий дощ.

Вітер пануватиме східний, північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 3-8° тепла, а вдень прогріється до 10-15°. У Києві вночі очікується 6-8° тепла, а вдень – 12-14°.

Теги: прогноз погоди дощ весна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на Київщині
На Київ суне гроза, синоптики попередили про небезпеку
8 квiтня, 16:31
Холодний атмосферний фон поступово відступає, однак на нас ще очікуватимуть опади у вигляді дощу і снігу
Дощ із грозами, невеличкий сніг: прогноз погоди в Україні на 8 квітня
8 квiтня, 06:00
Квітень зустріне Україну дощем: прогноз погоди на 1 квітня
Квітень зустріне Україну дощем: прогноз погоди на 1 квітня
1 квiтня, 05:30

Суспільство

Дощі, але тепло: прогноз погоди на 10 квітня
Дощі, але тепло: прогноз погоди на 10 квітня
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Так налажати могли тільки у Львові»: алкомаркет вибачився за скандальний напис
«Так налажати могли тільки у Львові»: алкомаркет вибачився за скандальний напис
Хвилина мовчання: згадаймо поета Гліба Бабіча
Хвилина мовчання: згадаймо поета Гліба Бабіча
Дощі та грози: прогноз погоди на 9 квітня
Дощі та грози: прогноз погоди на 9 квітня
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання та побажання
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання та побажання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Курс долара перетнув «червону лінію»: експерти дали валютний прогноз
27K
У пропагандистки Скабєєвої сталася істерика через майбутній контрнаступ ЗСУ
25K
Пропагандист вирішив протестувати гранатомет НАТО, але щось пішло не так
16K
«Закон на нашому боці»: митрополит Павло вкотре зробив нову заяву
15K
У Рівному жінка знайшла на ринку величезну суму, як вона розпорядилася грошима
15K
Колаборанти злякалися вибухів у Мелітополі і розповіли важливу інформацію: деталі

Новини

Під Бахмутом і Мар’їнкою жорстокі бої: ЗСУ відбили понад 35 атак
8 квiтня, 06:44
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
8 квiтня, 04:43
Міноборони назвало фактор, що пришвидшить процес розмінування України
8 квiтня, 02:35
Окупанти вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова (фото)
8 квiтня, 01:14
В Ізраїлі відбувся теракт: є постраждалі і жертва (відео)
8 квiтня, 00:48
Засідання Ставки і нові санкції. Звернення Зеленського
8 квiтня, 00:02

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту