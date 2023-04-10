Дощі, але тепло: прогноз погоди на 10 квітня

Практично в усіх областях час від часу йтиме невеликий дощ

Лише у південній частині сьогодні не буде істотних опадів

Погода в Україні 10 квітня буде хмарною з проясненнями. Синоптики обіцяють дощі практично в усіх регіонах. Температура в країні коливатиметься від 0° вночі до 18° тепла вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Часом очікується невеликий, а на Закарпатті та Прикарпатті помірний дощ, у горах – із мокрим снігом. Лише у південній частині сьогодні не буде істотних опадів.

У південних і центральних областях вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман.

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Вітер переважатиме східний, північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура в країні вночі становитиме 3-8° тепла, у Карпатах – приблизно 0°. Удень стовпчики термометра вкажуть 10–15° тепла, на півдні та сході прогріється до 18°.

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Часом піде невеликий дощ.

Вітер пануватиме східний, північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура по області вночі становитиме 3-8° тепла, а вдень прогріється до 10-15°. У Києві вночі очікується 6-8° тепла, а вдень – 12-14°.