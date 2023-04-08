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Дощ із грозами, невеличкий сніг: прогноз погоди в Україні на 8 квітня

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Дощ із грозами, невеличкий сніг: прогноз погоди в Україні на 8 квітня
Холодний атмосферний фон поступово відступає, однак на нас ще очікуватимуть опади у вигляді дощу і снігу
фото з відкритих джерел

Холодний атмосферний фон поступово відступає, однак на нас ще очікуватимуть опади у вигляді дощу і снігу

Сьогодні, 8 квітня, в Україні очікується змінна погода. Холодний атмосферний фон поступово відступає, однак на нас ще очікуватимуть опади у вигляді дощу і снігу, – повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

В більшості західних областей вночі без істотних опадів, часом невеликий дощ, вранці та вдень можливий туман, у Карпатах мокрий сніг. 

Температура повітря вночі в західних областях вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла,  в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень від 1 морозу до 4° тепла.

Вночі та вранці в Одеській області місцями туман. Вдень у південних та центральних областях подекуди грози.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

У Києві та області погода буде хмарною, пройде невеликий дощ.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

У Києві вночі температура повітря сягатиме 4-6° тепла, вдень – 11-13°.

Теги: Київ Україна прогноз погоди

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