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Квітень зустріне Україну дощем: прогноз погоди на 1 квітня

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Квітень зустріне Україну дощем: прогноз погоди на 1 квітня
фото: pexels.com

Синоптики прогнозують опади у більшості областей

У суботу, 1 квітня, очікується невеликий дощ у більшості областей України. У західному регіоні вночі помірно дощитиме, а у Карпатах очікують місцями сильний дощ. Лише на Лівобережжі країни вдень не прогнозують істотних опадів. Небо буде хмарним, але з проясненнями. Вітер південно-західний, який перейде у південно-східний, швидкістю 7-12 м/с. У південно-східній частині країни місцями можливі пориви вітру 15-18 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

Уночі температура в Україні коливатиметься від 1° до 6° тепла, а вдень стовпчик термометра підійметься до +9-14°. У східному регіоні буде трохи прохолодніше. У темний час доби прогнозують від -1° до +4°, а вдень температура складе 3-8° тепла.

Квітень зустріне Україну дощем: прогноз погоди на 1 квітня фото 1

 

 

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер

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