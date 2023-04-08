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На Київ суне гроза, синоптики попередили про небезпеку

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Київ суне гроза, синоптики попередили про небезпеку
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на Київщині
фото: glavcom.ua

Негода накриє столицю та область

На Київську область насувається затяжна гроза. Синоптики попереджають про перший рівень небезпеки в регіоні та столиці. Таку погоду прогнозує Укргідрометцентр.

На Київ суне гроза, синоптики попередили про небезпеку фото 1

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині. У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 8 квітня гроза. І рівень небезпечності. Будьте уважні та обережні», – закликали синоптики.

Нагадаємо, 8 квітня в Україні очікується змінна погода. Холодний атмосферний фон поступово відступає, однак на нас ще очікуватимуть опади у вигляді дощу і снігу.

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Теги: прогноз погоди Київ гроза Укргідрометцентр

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