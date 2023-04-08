На Київ суне гроза, синоптики попередили про небезпеку

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на Київщині

Негода накриє столицю та область

На Київську область насувається затяжна гроза. Синоптики попереджають про перший рівень небезпеки в регіоні та столиці. Таку погоду прогнозує Укргідрометцентр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині. У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 8 квітня гроза. І рівень небезпечності. Будьте уважні та обережні», – закликали синоптики.

Нагадаємо, 8 квітня в Україні очікується змінна погода. Холодний атмосферний фон поступово відступає, однак на нас ще очікуватимуть опади у вигляді дощу і снігу.

Будь ласка, читайте текст після реклами