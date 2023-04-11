Весна на підході: прогноз погоди в Україні на 11 квітня

За народними повір'ями, у цей день наші предки святкували День берези

Лише в центральних і східних областях вдень очікуються опади у вигляді дощу

По всій території України, 11 квітня очікується хмарна погода з проясненням, без істотних опадів, повідомляє Український гідрометеоцентр.

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Лише в центральних і східних областях вдень очікуються опади у вигляді дощу.

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Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

У Києві та області, сьогодні, погода буде хмарна з проясненнями, без істотних опадів

Вітер північно-східний , 5-10 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°;

у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 13-15°.

11 квітня наші предки святкували День берези. Вважалося, що цього дня березовий сік має особливу силу. Вірили, що потрібно прокинутися рано-вранці, піти до березового гаю і напитися соку, щоб бути здоровим і щасливим протягом всього року. Можна прихопити з собою додому і кілька гілочок берези. Ними прикрашали дах будинку чи клали на горищі, щоб захистити житло від ударів блискавки. Кілька гілочок обов'язково залишали в городі, щоб отримати хороший урожай. А якщо в сім'ї хворіла дитина, її легенько постукували березовими гілками для швидшого одуження.