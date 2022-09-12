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Україну накриє циклон Пеггі: прогноз погоди на 12 вересня

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Україну накриє циклон Пеггі: прогноз погоди на 12 вересня
Найпрохолодніше буде на Заході
фото з відкритих джерел

По всій території України пройдуть дощі

Циклон із кокетливим ім'ям Пеггі відкриватиме дощовий тиждень в Україні. Саме йому Україна завдячуватиме дощами. Водночас це лише початок осені. Справжній холод зустрічати ще рано. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

12-го вересня дощі, від невеликих до помірних, пройдуть практично повсюди.

«Волога хмарна погода – не привід сумувати, бо осінь лише починається. Та й поки що немає справжніх холодів, сьогодні протягом дня все ж не морози: максимально, наприклад, у південній частині, у Дніпрі з районами, Кропивницькому з районами, Полтавщині та в східних областях очікується аж +17+22, в Криму до +24 градусів», – повідомила Діденко.

Найхолодніше буде у західній частині України, на Вінниччині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, прикордонних районах Сумщини та Харківщини, західних районах Черкащини, передбачається +10+15 градусів.

Україну накриє циклон Пеггі: прогноз погоди на 12 вересня фото 1

Вітер посилюватиметься до окремих штормових поривів на заході та сході України, на решті території вгомониться, максимум помірний.

У Києві понеділок буде вологим, хмарним, з періодичними дощами. Протягом дня повітря не обіцяє столиці тепла, максимальна температура повітря передбачається лише +14 градусів.

Потепліє відчутніше у середу.

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Теги: Укргідрометцентр прогноз погоди Україна повітря

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