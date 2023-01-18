Дощі та штормовий вітер: якою буде погода 18 січня

Погода в Україні буде вітряною

В Україні сьогодні буде хмарно

Середа, 18 січня, буде вітряною, а в більшості регіонів України ще й дощовою. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Так, за прогнозами синоптиків, 18 січня у західних областях, вночі також на Лівобережжі, вдень і в північно-східній частині очікується невеликий дощ, на Закарпатті та в Карпатах протягом доби значний дощ, в горах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.

У східних областях вночі місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вранці та вдень в Україні пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі 1-6° тепла, у південній частині до 9°, вдень 7-12° тепла, на півдні Одещини та в Криму 13-18°, у східних областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла.

18 січня на Закарпатті та в Карпатах через значний дощ та сильний вітер синоптики оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

У Києві 18 січня істотних опадів не очікується. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10°.

Через рвучкий вітер у Києві та області 18 січня оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

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Нагадаємо, перший день нового року в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.

За даними кліматологів, 1 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 10,3°С тепла, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.