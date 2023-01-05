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«Вже січень, а блекауту нема». Експерт розповів, чому провалився ракетний терор росіян

Людмила Яцюк
glavcom.ua
«Вже січень, а блекауту нема». Експерт розповів, чому провалився ракетний терор росіян
Російські окупанти цілеспрямовано знищують електропідстанції
фото: ЗСУ

Російський енергетичний терор не зламав духу українців 

Україна завдяки допомозі партнерів відновлює енергетичну інфраструктуру швидше, ніж росіяни завдають ушкоджень. Навіть зі стабілізаційними відключеннями світла по кілька годин на день не сталася величезна катастрофа, яку нам хотіла організувати Росія. Таку думку розмові з «Главкомом» висловив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко.

Ракетний терор окупантів провалюється, бо вже січень, а Україна досі не в блекауті. Тобто розрахунок Росії вже не спрацьовує, переконаний Мусієнко.

«Захід активізувався, який нам постачає генератори, трансформатори і все необхідне. Тобто відновлюватися ми можемо швидше, ніж росіяни нам завдавати ушкодження. Ми матимемо можливість зберігати якийсь баланс, нехай і зі стабілізаційними відключеннями по кілька годин на день, але це не буде величезна катастрофа, яку нам хотіла організувати Росія», – пояснив експерт.

На думку Мусієнка, російський терор не буде тим фактором, який зламає народний опір. «85% українців не підтримують територіальних поступок вже після цих витків ракетного терору. Але Росія в своєму впертому безумстві буде продовжувати саме таку тактику», – підсумував Мусієнко.

З точки зору експерта, цієї зими глобально важливо те, хто першим почне чи продовжить наступальні дії. «Думаю, ми здатні і в районі Кремінної просунутися, і далі, створюючи для ворога серйозні проблеми. При цьому будемо очікувати на ще більшу підтримку зброєю від наших партнерів, аби наступати, наприклад, на найважливішому напрямку – півдні. Росія ж в свою чергу буде готувати мобілізованих, своє ударне угрупування, аби нам на березень-квітень створити неприємності з якогось боку. Найочевиднішим для цього виглядає напрямок з боку Луганщини-Харківщини», – вважає він.

Нагадаємо, в Україні можуть побудувати децентралізовану енергосистему. Очікується, що вона стане менш вразливою до російських обстрілів. 

Раніше Міненерго повідомило, скільки ще триватимуть відключення світла.

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Теги: росія енергетика війна тероризм агресія безпілотник ракета

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