Дощитиме лише в окремих областях: прогноз погоди на 28 жовтня

Опади слід очікувати лише у східних областях України

Повідомляється, що в Україні 28 жовтня буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у східних областях вночі подекуди невеликий дощ. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.



Вночі та вранці у західних регіонах і на Вінниччині областях туман. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів до 11°; вдень 10-15°, на Прикарпатті та Одещині до 19°, у східних областях 7-12°.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

Відомо, що 18 вересня в Україні випав перший сніг. Це сталося на горі Піп Іван.