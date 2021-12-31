  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Дощитиме у більшості областей: прогноз погоди на 31 грудня в Україні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У більшості регіонів України 31 грудня дощитиме - Дощитиме у більшості областей: прогноз погоди на 31 грудня в Україні
    У більшості регіонів України 31 грудня дощитиме
    фото з відкритих джерел

    Мороз залишиться тільки на Сході

    В Україні у пʼятницю, 31 грудня, у більшості регіонів потеплішає. Мороз залишиться тільки на Сході. Температура повітря вдень триматиметься в межах -4...+6 градусів, а вночі опуститься до -10. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У західних областях буде хмарно. Дощитиме. Вдень температура повітря опуститься до 0...+6 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -2...+2.

    У Центрі і на Півночі буде також хмарна погода. Очікується дощ зі снігом. Стовпчики термометрів вдень покажуть 0...+3 градуси, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -4.

    На Сході України вдень прогнозують від 0 до -4 градусів. Вночі буде аж до -10.

    На Півдні добова температура становитиме -1...+4 градуси, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -6..-4.

    У Києві буде хмарно, прогнозують дощ та сніг. Температура повітря досягне 0...+2. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -3 градусів.

    Читайте також:

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Дощитиме у більшості областей: прогноз погоди на 31 грудня в Україні