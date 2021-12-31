Дощитиме у більшості областей: прогноз погоди на 31 грудня в Україні

Мороз залишиться тільки на Сході

В Україні у пʼятницю, 31 грудня, у більшості регіонів потеплішає. Мороз залишиться тільки на Сході. Температура повітря вдень триматиметься в межах -4...+6 градусів, а вночі опуститься до -10. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях буде хмарно. Дощитиме. Вдень температура повітря опуститься до 0...+6 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -2...+2.

У Центрі і на Півночі буде також хмарна погода. Очікується дощ зі снігом. Стовпчики термометрів вдень покажуть 0...+3 градуси, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -4.

На Сході України вдень прогнозують від 0 до -4 градусів. Вночі буде аж до -10.

На Півдні добова температура становитиме -1...+4 градуси, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -6..-4.

У Києві буде хмарно, прогнозують дощ та сніг. Температура повітря досягне 0...+2. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -3 градусів.