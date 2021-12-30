Лавини та ожеледиця. Українців попередили про небезпеку на дорогах і в горах

Українські рятувальники заявляють про високу сніголавинну небезпеку в Карпатах

Туристам рекомендують перед походом у гори реєструватися у підрозділах гірської пошуково-рятувальної служби

Рятувальники попереджають українців про небезпеку через негоду. На дорогах більшості областей утворилась ожеледиця, повідомляє пресцентр ДСНС.

В Запорізькій області – ожеледь (перший рівень небезпеки, жовтий); в окремих районах Миколаївської та Донецької областей утримається сильна ожеледь (другий рівень небезпеки, помаранчевий).

У Київській області 30 грудня на дорогах утримається ожеледиця (перший рівень небезпеки, жовтий).

Також 30 грудня на високогiр’ї східної частини Закарпатської області зберігається значна снiголавинна небезпека (третій рiвень небезпеки).

Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Додамо, що рятувальники звернулися до туристів, аби ті не нехтували реєстрацією та обирали для себе безпечний відпочинок в Карпатах:

Водночас за прогнозами синоптиків погода в Україні у четвер, 30 грудня, буде морозною, але сухою: опадів не прогнозують у жодній з областей. Середня денна температура становитиме -3 градуси. У Києві буде сухо, однак на дорогах місцями можлива ожеледиця. Температура вночі -6...-8 градусів, вдень -1...-3 градуси. Через ожеледицю на дорогах у столиці оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Також раніше стало відомо, що погода на Новий рік здивує українців: прогноз від кліматологині.



