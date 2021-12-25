Стало відомо, якою буде погода на Новий рік

Прогноз на 31 грудня: найхолодніше буде на півночі країни

Прогноз погоди на Новий рік стверджує, що 31 грудня 2021 року в Україні прогнозують люті морози. Про це свідчать дані «Уніан».

Згідно з прогнозом, найсильніші морози очікуються на півночі країни – у Чернігівській та Сумській областях у новорічну ніч буде до мінус 24-25°С.

У Київській, Житомирській та Рівненській – до 19-22°С морозу, а у Волинській та Черкаській очікується до 16-17°С.

На решті території буде значно тепліше: 7-12°С морозу, на крайньому сході та місцями на півдні – до мінус 5°.

Вдень 31 грудня також у більшості областей очікується мінусова температура. На півночі країни буде 10-17°С морозу, у центральних областях 4-12°С, на південному заході 4-7°С, на півдні 2-4°С нижче нуля. Найтепліше буде в Криму і на крайньому сході - до +1…-4°С.

У Києві 31 грудня вдень буде 13°С морозу, а у новорічну ніч аж до мінус 22°С.

Водночас в Укргідрометцентрі такий прогноз погоди називають неточним і наголошують, що наразі важко спрогнозувати, якою буде погода на Новий рік.

«Повторюємо, що найточніші прогнози погоди це на 1-5 доби. Саме через це поки що ще не даємо коментарів з приводу того, яка буде погода у новорічну ніч, треба ще трохи почекати, тому що дана інформація не є точною, а отже може носити лише орієнтовний характер», – заначили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що погода на Новий рік здивує українців: прогноз від кліматологині.

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