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    Дощ і сильний вітер. Яка погода чекає на киян в перший день нового року

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    1 січня в Києві очікується дощова погода - Дощ і сильний вітер. Яка погода чекає на киян в перший день нового року
    1 січня в Києві очікується дощова погода
    фото з відкритих джерел

    31 грудня в Києві буде ожеледиця

    У Києві 31 грудня вночі та вранці на дорогах столиці ожеледиця, місцями ожеледь (I рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

    Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, в Києві 31 грудня вночі та вранці мокрий сніг, можливий періодично дощ.

    «Найближчої ночі, кому треба, ще мороз, до -5 градусів. Але завтра вдень потепліє до 1 морозу - 1 тепла, з опадів 31 грудня протягом дня якоїсь серйозної загрози - навряд. На дорогах слизько, обережно!» – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

    За прогнозом Діденко, 1 січня у Києві вночі близько нуля градусів, переважно дощ. Вдень потепліє до +3+6 градусів, місцями кволий дощ

    1 січня буде дуже вітряно. «Характерною особливістю першого дня нового року в Україні буде сильний штормовий вітер північно-західного напрямку», – зазначила Діденко.

    Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає пішоходів бути обережними, пересуваючись містом, а водіїв – за можливості утриматися від поїздок власними авто. Якщо ж уникнути поїздки неможливо – бути максимально обачними на дорогах.

    Пішоходів просять обережно пересуватись містом і повідомляти про необроблені ділянки й території до Контактного центру міста Києва 15-51.

    Раніше повідомлялося, що на Новий рік в Україні очікуються люті морози.

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    Теги: прогноз погоди Київ новорічні свята вітер дощ Наталка Діденко
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    Дощ і сильний вітер. Яка погода чекає на киян в перший день нового року