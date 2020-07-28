Дослідження виявило низьку інформаційну гігієну серед співробітників великих українських компаній



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Для дослідження були обрані 20 компаній, що входять до рейтингу кращих працедавців 2018-2019 років

Співробітники компаній Приватбанк, АТБ, Нова Пошта і Фармак практично не дотримуються інформаційної гігієни в соціальних мережах, публікуючи посилання на статті-смітники і фейки. Відповідні результати дослідження «Як дотримуються інформаційної гігієни в Facebook співробітники 20 великих українських компаній» опублікувала волонтерська ініціатива «Як не стати овочем», повідомляє Ліга.Бізнес.

Автори дослідження відзначають, що, оскільки 68% українців черпають новини з соціальних мереж (49% з Facebook), в основу дослідження був покладений аналіз акаунтів співробітників компаній саме в Facebook.

Аналітики ініціативи методом снігової грудки знайшли 50 акаунтів співробітників компанії в Facebook. Загальна виборка склала 1000 респондентів. Аналізувалися повідомлення на їх сторінках за січень-червень 2020 на предмет таких порушень інформаційної гігієни, як публікація матеріалів із посиланням на сайти-смітники; публікація текстів з маніпулятивними заголовками; публікація фейків - в тому числі тих, які були промаркировані Facebook; публікація результатів тестів (наприклад: «Яка ти змія?»), проходячи які людина надає доступ до своїх даних.

За результатами дослідження з'ясувалося, що найнижча інформаційна гігієна в співробітників АТБ (74%), Нової пошти, Приватбанку і Фармак - 64%. Краща інформаційна гігієна в Ельдорадо (лише 32% співробітників порушують інформаційну гігієну), ДТЕК (36%), Дарниці (38%). У них і менше публікацій із посиланням на сайти-смітники.

«Більш за все публікують посилання на сайти-смітники в АТБ (64% від всіх співробітників), Новій пошті (56%) і кожний другий співробітник Фармака і Mcdonald''s. Більш за все проходят тести в АТБ і Приватбанку - кожен четвертий співробітник. Більш за все публікують фейки у Фармаці - кожен другий співробітник. Більше за все публікують матеріали з маніпулятивними заголовками співробітники lifecell (60%) і Фармака (46%). Меньше публікацій з маніпулятивними заголовками в Дарниці (14% від всіх співробітників), Roshen і Кока-кола - по 16%», - говориться в звіті.