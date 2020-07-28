«Приватбанк» доплатить чайові технологічно «просунутим» офіціантам



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ПриватБанк запустив послугу «безготівкові чайові»

Рейтинг діджитальних офіціантів буде відкритим до 15 серпня 2020 року

«Приватбанк» і Visa запустили в Україні акцію, за допомогою якої найбільш технологічно «просунуті» офіціанти зможуть збільшити свої чайові вдвічі, якщо отримуватимуть їх у безготівковій формі через POS-термінали «Приватбанку».

Про це йдеться у повідомленні банку.

Рейтинг діджитальних офіціантів буде відкритим до 15 серпня 2020 року, потрапити до нього можуть всі, хто в період акції отримуватиме чайові виключно в безготівковому вигляді на картки Visa «Приватбанку».

За підсумками рейтингу 20-ці найбільш діджитальних офіціантів банк подвоїть отримані за період акції подяки від клієнтів.

Нагадаємо, що чайові cashless — це додаткова транзакція при розрахунку на терміналі.

Відвідувач сам вибирає, скільки залишити «на чай», і гроші зараховуються на зарплатну картку офіціанта.

Підключити сервіс може будь-який заклад харчування, де встановлені POS-термінали «Приватбанку».

«Приватбанк» запустив сервіс на початку весни. Тепер, щоб подякувати офіціанту, не потрібна навіть карта. Здійснити таку операцію допоможе смартфон.