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    Суспільство

    Зеленський отримав на підпис закон про гральний бізнес

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    Володимир Зеленський має підписати закон, що&nbsp;регулюватиме гральний бізнес в Україні - Зеленський отримав на підпис закон про гральний бізнес
    Володимир Зеленський має підписати закон, що регулюватиме гральний бізнес в Україні

    27 липня голова Верховної Ради підписав закон, а 28 липня – документ направлено на підпис президенту

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» і передав його на підпис президентові.

    Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

    У графі «Дати та стан проходження» зазначається, що 27 липня голова Верховної Ради підписав закон, а 28 липня – документ направлено на підпис президенту.

    Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №2285-д «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

    Закон запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії та дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок.

    Також законом передбачається регулювання «класичних» лотерей. Документ вводить вікові обмеження і дозволяє грати в азартні ігри особам, старшим 21 року.

    Крім цього, запроваджуються обмеження щодо реклами гральних закладів, зокрема забороняється рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення.

    Згідно з законом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України.

    Як повідомлялося, очікувані надходження від грального бізнесу до бюджету до кінця 2020 року - близько 7 млрд грн.

    Верховна Рада бізнес закон гральний бізнес Дмитро Разумков азартні ігри
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