Зеленський отримав на підпис закон про гральний бізнес



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Володимир Зеленський має підписати закон, що регулюватиме гральний бізнес в Україні

27 липня голова Верховної Ради підписав закон, а 28 липня – документ направлено на підпис президенту

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» і передав його на підпис президентові.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

У графі «Дати та стан проходження» зазначається, що 27 липня голова Верховної Ради підписав закон, а 28 липня – документ направлено на підпис президенту.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №2285-д «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії та дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок.

Також законом передбачається регулювання «класичних» лотерей. Документ вводить вікові обмеження і дозволяє грати в азартні ігри особам, старшим 21 року.

Крім цього, запроваджуються обмеження щодо реклами гральних закладів, зокрема забороняється рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення.

Згідно з законом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України.

Як повідомлялося, очікувані надходження від грального бізнесу до бюджету до кінця 2020 року - близько 7 млрд грн.