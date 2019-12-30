МЗС Росії прокоментувало обмін утримуваними між Україною та ОРДЛО



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У відомстві розраховують, що в 2020 році буде продовжено роботу щодо подальшого обміну утримуваних осіб, а й з реалізації інших його положень, перш за все в політичній сфері

Москва вітає обмін утримуваними особами між Україною та представниками «Л/ДНР» і розраховує на продовження цієї роботи в 2020 році. Про це повідомляє з посиланням на поширений у понеділок коментар МЗС РФ.

«У Москві вітають цей важливий гуманітарний крок, який дозволив десяткам людей возз'єднатися зі своїми сім'ями і зустріти прийдешній Новий рік в колі рідних і близьких. Розраховуємо, що в 2020 році буде продовжено роботу не тільки щодо подальшого обміну утримуваних осіб відповідно до зафіксованих в мінському «Комплексі заходів» принципу «всіх на всіх», а й з реалізації інших його положень, перш за все в політичній сфері», - йдеться у коментарі МЗС РФ.

Водночас у російському зовнішньополітичному відомстві додали, що всього додому змогли повернутися 200 осіб, і їхнє звільнення стало результатом домовленостей, досягнутих за підсумками саміту «нормандського формату», що відбувся 9 грудня в Парижі, а також «виявленою новим керівництвом України політичної волі щодо їх виконання».

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

Зокрема, Україна видала бойовикам чеченця Артура Денісултанова, якого звинуватили в замаху на Аміну Окуєву і Адама Осмаєва влітку 2017 року.

Близько 21:40 в аеропорт «Бориспіль» прилетів спецборт з колишніми полоненими українцями. Літак зустрічав президент України Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що «якби в мене було 100 беркутівців і мені треба було повернути одного живого розвідника, то я б віддав 100 беркутівців».

У представництві президента в Криму заявили, що політв’язнів з окупованого Криму включать у наступний обмін.

Також він сказав, що близько 50 засуджених осіб, які відмовились від обміну, або відмовились повертатись на непідконтрольну територію Донбасу, залишаться за ґратами.

Раніше стало відомо, що четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.

Так, Ольга Терлецька та Марина Волкова сказали, що не мають претензій до бойовиків «ДНР», та заявили, що «звичайно бояться» повертатися на підконтрольну Україні територію.