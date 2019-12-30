Звільнений українець розказав шокуючу правду про те, як формувались списки на обмін



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Василь Савін назвав імена утримуваних, які були з ним у колонії, але їх не обміняли Фото: hromadske.radio

Василь Савін: ми більше нічого не боїмося. Кожен день нагадуйте, що наші залишаються та

Звільнений з полону українець Василь Савін розказав про те, як Росія формувала список на обмін полоненими з Україною.

«Коли приїздила типу «омбудсманка ДНР» Морозова, я прорвався через охорону і спитав: чому не підтверджують тих, кого бачать? Нас всіх вигнали на плац. «Ви ж їх бачите — кажу їй, — чому не підтверджуєте? А вона мені: «Якщо я їх підтверджу, то Україна може не віддати тих, кого мені треба. А ще там залишаються Твердий, Самдулов, Матюшенко (дружина недавно з плакатом стояла біля адміністрації президента). Горобець Вася. Усі вони залишаються там», — розказав чоловік в інтерв'ю «Громадському радіо».

Савін додав, що, окрім офіційних тюрем, у «ДНР» є приховані.

«Там середньовіччя, де катують, вибивають показання. Коли Путін бреше, що там немає їхніх тюрем, хочеться плюнути в екран», — сказав колишній бранець.

Василь Савін також нагадав, що інформаційна блокада — інший інструмент впливу Росії.

«Ми намагаємося слухати українські медіа. І ловимо кожне ім’я. Кожен день нагадуйте, що наші залишаються там. За це б’ють, забирають дроти, але ми вас чуємо», — сказав він.

«Ми більше нічого не боїмося. Кожен день нагадуйте, що наші залишаються там», - підсумував він.

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

Зокрема, Україна видала бойовикам чеченця Артура Денісултанова, якого звинуватили в замаху на Аміну Окуєву і Адама Осмаєва влітку 2017 року.

Близько 21:40 в аеропорт «Бориспіль» прилетів спецборт з колишніми полоненими українцями. Літак зустрічав президент України Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що «якби в мене було 100 беркутівців і мені треба було повернути одного живого розвідника, то я б віддав 100 беркутівців».

У представництві президента в Криму заявили, що політв’язнів з окупованого Криму включать у наступний обмін.

Також він сказав, що близько 50 засуджених осіб, які відмовились від обміну, або відмовились повертатись на непідконтрольну територію Донбасу, залишаться за ґратами.

Раніше стало відомо, що четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.

Так, Ольга Терлецька та Марина Волкова сказали, що не мають претензій до бойовиків «ДНР», та заявили, що «звичайно бояться» повертатися на підконтрольну Україні територію.