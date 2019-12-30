У Порошенка заявили, що угодницька політика у відношенні до Путіна підриває міжнародні позиції України



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«Європейській солідарності» стверджують, що домовленості нормандської зустрічі в Парижі, за підсумками якої було оголошено про обмін «всіх на всіх» були грубо порушені Російською Федерацією

Це був нерівноправний обмін на умовах Москви, в якому Кремль грав активну роль, а українське керівництво пасивно виконувало його забаганки, - пресслужба партії

Партія «Європейська солідарність» вважає, що домовленості нормандської зустрічі в Парижі, за підсумками якої було оголошено про обмін «всіх на всіх», або бодай «всіх встановлених на всіх встановлених», були грубо порушені Російською Федерацією і повністю контрольованими нею бойовиками. Про це йдеться на сайті партії.

Зазначається, що у «Європейській солідарності» вітають всіх звільнених з окупованих територій заручників і полонених, військових і цивільних, журналістів, тих, хто в боровся з окупаційним режимом в тилу ворога. «При цьому наголошуємо, що це був нерівноправний обмін на умовах Москви, в якому Кремль грав активну роль, а українське керівництво пасивно виконувало його забаганки», - йдеться у заяві партії.

Також у пресслужбі партії вказали на те, що «Росія не звільнила жодного представника кримських татар і політв’язнів Кремля з російських в’язниць, приховує інформацію про десятки утримуваних в окупованому Криму і на Донбасі». «Учасники переговорної групи від України вже заявили, що на Донбасі залишилися сотні заручників. Про який обмін «всіх на всіх» або «всіх встановлених» тоді йде мова?», - наголосили у «Європейській солідарності».

Пресслужба партії підкреслила, що «до обміну мали бути задіяні лише громадяни, безпосередньо причетні до бойових дій на сході країни, але під диктат російської сторони були звільнені терористи-убивці, які підірвали мирну ходу громадян у Харкові, та бійці «Беркуту», обвинувачені у розстрілах під час Революції гідності і які можуть вказати на безпосередніх замовників вбивств на Майдані у 2014 році». «Всі ці злочини відбулися ще до початку війни на Донбасі і ці злочинці апріорі не підпадали під дії мінських угод чи амністію», - відзначили у «Європейській солідарності».

У пресслужбі написали, що «Москва і контрольовані нею бойовики всі ці роки шантажували Україну вимогою видати терористів і бійців «Беркуту», але команда Порошенка не піддавалася на цей тиск й змогла знайти та звільнити більш ніж 3000 наших громадян, які перебували в полоні, без виконання неприпустимих забаганок Кремля».

«Сьогодні колишні поплічники Януковича, інтегровані в нову владу, вже відкрито хизуються, що від початку президентства Зеленського звільнені від кримінальної відповідальності усі, хто був причетний до злочинів Майдану. Більше того – вони обіцяють повний реванш і закликають до «полювання» на майданівців, волонтерів та учасників АТО. Ми не бачимо жодної реакції чинної влади на погрози у бік родичів Небесної Сотні і їхніх адвокатів, про які вони публічно заявили», - йдеться у тексті заяви.

Також у «Європейській солідарності» вважають, що «здача переговорних позицій командою Зеленського – це продовження сумнівної політики по замиренню агресора». «Частиною цієї безперервної і небезпечної політики є відмова України від судових позовів у газових питаннях, видача Росії важливого свідка у справі збитого малайзійського лайнера МН17, що ускладнює притягнення Російської Федерації до відповідальності у міжнародних судах», - обурюються у команді Порошенка.

«Подібна угодницька політика нинішньої влади є неприпустимою. Вона не лише підриває міжнародні позиції України, а й заохочує подальші злочинні дії країни-агресора», - стверджують У «Європейські солідарності».