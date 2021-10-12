Довгі вихідні у жовтні: як працюватимуть «Нова Пошта» та «Укрпошта»

Якщо запланували похід на пошту – дивіться, коли краще це зробити

Став відомий графік роботи поштових відділень

У жовтні українці отримають додаткові вихідні дні у зв'язку зі святом Дня захисників та захисниць України 14 жовтня. П'ятниця, 15 жовтня, стане також вихідним днем і його доведеться відпрацювати в суботу, 23 жовтня. Тож українці отримають чотири вихідних дні поспіль – 14, 15, 16 і 17 жовтня. Як у вихідні дні працюватимуть відділення Нової пошти та Укрпошти, пише РБК-Україна.

Як працюватиме «Нова пошта»

У «Новій пошті» повідомили, що 14 і 15 жовтня всі відділення та адресна доставка працюватимуть за графіком суботи. Варто відзначити, що у кожного відділення свій суботній графік і детально перевірити години роботи вашого відділення можна по цьому посиланню.

Більшість відділень почнуть роботу з 9:00 або 10:00 ранку і працюватимуть до 17: 00 або 18: 00 годин.

16 та 17 жовтня всі відділення та адресна доставка працюватимуть за звичайним графіком суботи та неділі.

Як працюватиме «Укрпошта»

За спеціальним графіком відділення «Укрпошти» працюватимуть лише один день – 14 жовтня. Цього дня послуги населенню надаватимуть лише чергові відділення «Укрпошти».

Детальний список чергових відділень Укрпошти можна переглянути за цим посиланням.

15, 16 та 17 жовтня всі відділення Укрпошти працюватимуть за звичайним графіком п'ятниці, суботи та неділі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як працюватимуть українські банки на тривалі вихідні в середині жовтня.