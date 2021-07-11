«Нова пошта» знищила посилку за $2800 (фото)

Авіаційні моделі перетворилися на гору сміття після відправки їх «Новою поштою»

Коробки з дорогими авіамоделями ніби хтось рвав руками та давив ногами

Після скандалу з доставкою посилки пенсіонеру на «Новій пошті» буквально знищили посилку, вартість якої перевищує цю на кілька порядків. Про це повідомив Давид Хусейнов.

За його словами, 28 червня він замовив послугу кур’єрської доставки своєму клієнтові понад 300 мініатюрних моделей літаків. Чоловік стверджує, що пакував посилку самостійно і тому – максимально надійно.

Під час виклику кур’єра і самому доставникові він позначив крихкість вантажу, тому на коробці необхідно залишити спеціальний стікер.

Хусейнов зазначив, що вже понад 2,5 роки відправляє такі посилки – і хоча таку велику партію він відправив уперше, раніше моделі билися тільки в рідкісних випадках.

«Коли посилка дійшло до клієнта, виявилося, що ані на жодній коробці (а їх 62) немає стікерів «крихке». Везли абияк, в результаті всі літаки розбилися. Їх загальна вартість 2800 у.о.! Навіть деякі коробки були продірявлені, шматки бортників вирвані з м’ясом», – скаржиться незадоволений клієнт.

Клієнт передбачувано відмовився від такого товару, а сам Хусейнов звернувся зі скаргою і зажадав компенсації.

«Юрвідділ зволікає, не поспішає. Консультанти самі собі суперечать, нічого не знають самі ані про процедуру написання претензій, ані про замовлення повернення. Ледве зміг отримати компетентну інформацію з третьої спроби! Це жах! Після такого взагалі немає бажання зв’язуватися з НП!» – резюмує чоловік.

«Дуже прикро, що відбувся такий інцидент. Надайте, будь ласка, номер накладної, щоб ми могли розібратись у цій ситуації», – відповіли йому на «Новій пошті».

Зазначимо, що «Нова пошта» судитиметься з Держпродспоживслужбою через посилку в 500 грн.

Нагадаємо, Держпродспоживслужба оштрафувала компанію «Нова пошта» майже на 326 млн гривень. Виявляється, причиною стали скарги користувачів послугами пошти.

Джерело: Сегодня