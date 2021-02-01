Вихідні дні та свята в лютому: скільки відпочиватимуть українці

Вихідні дні та свята в лютому

Додаткових вихідних в цьому місяці не буде

У лютому 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 20 робочих днів. Вихідних днів буде вісім.

Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якої встановлені святкові і неробочі дні.

Згідно із законом, додаткових вихідних в цьому місяці не буде. Однак у лютому відзначаються такі дні:

4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку

9 лютого - Міжнародний день стоматолога

11 лютого - Всесвітній день хворого

14 лютого - День Святого Валентина

14 лютого - День комп'ютерника

15 лютого - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

15 лютого - Стрітення Господнє

17 лютого - День спонтанного прояву доброти

20 лютого - Всесвітній день соціальної справедливості

21 лютого - Міжнародний день рідної мови

22 лютого - Міжнародний день підтримки жертв злочинів.

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