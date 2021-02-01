Вихідні дні та свята в лютому: скільки відпочиватимуть українці
Вихідні дні та свята в лютому
Додаткових вихідних в цьому місяці не буде
У лютому 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 20 робочих днів. Вихідних днів буде вісім.
Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якої встановлені святкові і неробочі дні.
Згідно із законом, додаткових вихідних в цьому місяці не буде. Однак у лютому відзначаються такі дні:
- 4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку
- 9 лютого - Міжнародний день стоматолога
- 11 лютого - Всесвітній день хворого
- 14 лютого - День Святого Валентина
- 14 лютого - День комп'ютерника
- 15 лютого - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
- 15 лютого - Стрітення Господнє
- 17 лютого - День спонтанного прояву доброти
- 20 лютого - Всесвітній день соціальної справедливості
- 21 лютого - Міжнародний день рідної мови
- 22 лютого - Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
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