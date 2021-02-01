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    Суспільство

    Вихідні дні та свята в лютому: скільки відпочиватимуть українці

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    Вихідні дні та свята в лютому - Вихідні дні та свята в лютому: скільки відпочиватимуть українці
    Вихідні дні та свята в лютому

    Додаткових вихідних в цьому місяці не буде

    У лютому 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 20 робочих днів. Вихідних днів буде вісім.

    Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якої встановлені святкові і неробочі дні.

    Згідно із законом, додаткових вихідних в цьому місяці не буде. Однак у лютому відзначаються такі дні:

    • 4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку
    • 9 лютого - Міжнародний день стоматолога
    • 11 лютого - Всесвітній день хворого
    • 14 лютого - День Святого Валентина
    • 14 лютого - День комп'ютерника
    • 15 лютого - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
    • 15 лютого - Стрітення Господнє
    • 17 лютого - День спонтанного прояву доброти
    • 20 лютого - Всесвітній день соціальної справедливості
    • 21 лютого - Міжнародний день рідної мови
    • 22 лютого - Міжнародний день підтримки жертв злочинів.

    Нагадаємо, синоптик назвала дату, коли в Україну знову прийде різке похолодання.

    Теги: вихідні свята українці
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