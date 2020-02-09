Дробович хоче демонтувати герб СРСР з пам’ятника «Батьківщина-мати» в Києві



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В Українському інституті національної пам’яті підкреслили, що демонтувати сам пам’ятник ніхто не збирається

Директор Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович в ефірі ObozTV розповів про плани демонтувати герб СРСР із монументальної скульптури «Батьківщина-мати» в Києві до кінця його каденції.

Він пояснив, що прибрати радянський герб зі щита «не тільки можливо, а й повинно бути зроблено за законом про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів».

«Це цілком можливо, і з технічної точки зору теж. Це низка процедур, технічних і юридичних, які потрібно виконати. Тут треба менше хайпу. Просто спокійно зробити справу», – заявив Дробович.

Він також підкреслив, що мова про знесення всього пам’ятника «Батьківщина-мати» не йде, вся інформація з цього приводу – чутки. Дробович додав, що саму скульптуру і технічно було б складно демонтувати, вона важить 300 тонн, і соціально, це важливий і знаковий для багатьох українців об’єкт.

На запитання, скільки часу знадобиться, щоб прибрати зі статуї комуністичні символи, він відповів, що дуже хотів би це зробити до закінчення своєї каденції.

Нагадаємо, інститут національної пам’яті готує цикл лекцій із декомунізації для шкіл.

Як повідомлялося, інститут нацпам’яті хоче знести у Каховці монумент «Легендарна тачанка».