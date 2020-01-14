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    Інститут нацпам’яті хоче знести у Каховці монумент «Легендарна тачанка»

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    Інститут нацпам’яті хоче знести у Каховці монумент «Легендарна тачанка»

    Мер Каховки обіцяє боротися за монумент «Легендарна тачанка»

    Інститут національної пам’яті вимагає знести у Каховці на Херсонщині монумент «Легендарна тачанка» у межах закону про декомунізацію.

    Про це повідомив мер міста Андрій Дяченко в Фейсбуці.

    «Інститут національної пам'яті вважає, що наймасштабніший пам’ятник Херсонщини символізує комуністичний тоталітарний режим (лист в додатку) та підлягає негайній декомунізації», — зазначив він.

    Дяченко додав, що 16 січня скликає позачергову сесію міськраду, аби «захистити пам’ятник», зокрема він сам обіцяє зробити все, аби зберегти монумент.

    «Знесення Тачанки — вимога нового керівника Інституту національної пам'яті, призначеного чинним президентом Зеленським і партією «Слуга народу». Тому паралельно я готую звернення до президента, губернатора Юрія Гусєва і нардепа Володимира Іванова», — додав міський голова.

    Нагадаємо, 4 грудня Кабінет міністрів призначив головою Інституту нацпам'яті експерта у сфері освіти і культури Дробовича. Як повідомлялося, новий голова Інституту нацпам’яті розповів, чим відрізняється від свого попередника В’ятровича.

    Дробович вважає протидію російській гібридній агресії пріоритетом роботи Інституту нацпам'яті.

    Читати більше:
    декомунізація Херсонщина мер памятник Антон Дробович
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