Дипломат пояснив, хто в Латвії тепер виходить на протести проти державної мови



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Юріс Пойкаанс говорить, що на «мовних» протестах у Латвії було мало тих, кого дійсно зачіпає освітня реформа

Дипломат Юріс Пойкаанс: «Це ті ж люди, котрі боролися проти незалежності Латвії на початку 90-х»

Надзвичайний та Повноважний Посол Латвійської Республіки Юріс Пойкаанс в інтерв’ю «Главкому» розповів, що у Латвії акції протесту проти державної мови підтримуються однією політичною силою «Союз русских в Латвии».

За словами дипломата, мітинги були нечисельними і відбувалися швидше за інерцією. «Партія «Союз русских в Латвии» не представлена навіть в парламенті. Вони отримали 2-3%. І це ті ж люди, котрі боролися проти незалежності Латвії на початку 90-х. Навіть інша партія «Согласие», що популярна серед меншин, не бере участі в цих демонстраціях», - розповів Пойкаанс.

Також посол говорить, що на «мовних» протестах було мало тих, кого дійсно освітня реформа зачіпає. «Там багато було пенсіонерів. А згідно з соціологічними дослідженнями 90% тих, хто вважає себе росіянами, в школах латиську мову так чи інакше знають. Проте Латвія – член Ради Європи, тому для нас важливо збереження українських, російських, польських, білоруських традицій також. Тому освітня реформа не означає асиміляцію», - наголосив дипломат.

Посол наголосив, що на сьогодні у Латвії офіційно проживає росіян 27%, білорусів- 4%, українців, поляків, литовців – 2%. «Звісно, багато білорусів та українців в Латвії використовують російську як основну», - говорить дипломат і додає, що не любить термін російськомовні, «бо якщо люди втратили свою мовну ідентичність, то вони не стали одразу росіянами».

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