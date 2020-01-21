Інститут національної пам'яті готує цикл лекцій із декомунізації для шкіл



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Голова Інституту національної пам’яті Антон Дробович: головне завдання інституту полягає в тому, щоб люди самі захотіли звільнитися від комуністичного минулого

Антон Дробович повідомив, що в березні має бути запущено семінар у Каховці з так званої креативної декомунізації

Український інститут національної пам'яті готує цикл лекцій із питань декомунізації для шкіл. Про це повідомив голова Інституту нацпам'яті Антон Дробович.

«Ми зараз якраз плануємо низку подій, проєктів на рік. Наприклад, цикли лекцій у школах», - сказав він.

Крім цього, Дробович повідомив, що в березні має бути запущено семінар у Каховці з так званої креативної декомунізації.

Він пояснив, що цей семінар буде спрямовано на вирішення того, що робити суспільству для звільнення свого простору від комуністичних символів.

Він також зазначив, що головне завдання інституту на сьогодні полягає в тому, щоб люди самі захотіли звільнитися від комуністичного минулого.

«Найголовніше завдання - це щоб більшість людей на місцях самі хотіли змінити свій простір. Ми розмірковуємо, як подати так, щоб молодь, активна частина населення, це хотіла робити. Тому що ми зараз бачимо, що десь є байдужі люди, десь тобто ностальгують, а є активісти, які категорично проти. Треба зробити так, щоб більшості було цікавим таке перевтілення», - зазначив він.

Як повідомлялось, 23 грудня 2019 року Дробович повідомив, що вважає протидію російській гібридній агресії пріоритетом роботи інституту.

Джерело: Українські новини