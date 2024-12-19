Загалом сили РФ та КНДР у Курській області налічують 60 тис. військових, тоді як українська сторона має лише 20 тис

На вихідних 11-й армійський корпус Північної Кореї зазнав значних втрат під час штурму українських позицій у Курській області. Як повідомляє Forbes, приблизно 200 військових були вбиті або поранені. Частина цих втрат стала результатом використання українськими силами вибухових дронів, прикрашених різдвяними іграшками.

«Похмурий гумор українських операторів безпілотників не відповідає смертельній серйозності їхньої роботи. Водночас жива сила Північної Кореї значно допомогла стримати російські атаки в Курську, що дозволило об'єднаним російсько-північнокорейським силам відвоювати село Плехове після трьох виснажливих піхотних атак минулих вихідних», – зазначається в статті.

Загалом сили РФ та КНДР у Курській області налічують 60 тис. військових, тоді як українська сторона має лише 20 тис. Однак експерти наголошують, що атакувати на відкритій місцевості складніше, ніж оборонятися з укріплень, що нівелює чисельну перевагу російсько-північнокорейських сил.

«Ця перевага може швидко зникнути, якщо російське і північнокорейське командування не адаптується до українських методів. Перші штурми на вихідних включали піхоту, яка рухалася рівними рядами через засніжені поля без належної підтримки артилерії чи авіації. Темно замасковані північнокорейці різко виділялися на білому фоні, стаючи легкою мішенню для українських безпілотників та касетних боєприпасів», – підкреслює Forbes.

Додатково зазначається, що російські солдати проходять тренування з ухиляння від безпілотників, але багато з них отримують наказ залишатися на місці при наближенні дрона. Ця тактика часто не спрацьовує, адже сучасні камери безпілотників мають високу роздільну здатність, а їхні оператори демонструють надзвичайну майстерність.

«Ухиляння могло врятувати кількох північнокорейських військових минулих вихідних, але загальні втрати 11-го армійського корпусу все одно були надзвичайно високими» , – підсумовують у виданні.

Приблизно 200 військових були вбиті або поранені. Частина цих втрат стала результатом використання українськими силами вибухових дронів, прикрашених різдвяними іграшками.

Нагадаємо, що розвідка Південної Кореї назвала втрати військ КНДР на Курщині. Щонайменше сотня північнокорейських військових, дислокованих в Росії, загинули, а ще тисяча – дістали поранення під час запеклих боїв з українськими військами в Курській області.

За даними розвідки Південної Кореї, втрати пов'язані з відсутністю у північнокорейських військ досвіду застосування безпілотників і незнанням відкритої місцевості, на якій їм доведеться брати участь у бою.