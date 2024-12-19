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Розвідка Південної Кореї назвала втрати військ КНДР на Курщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Розвідка Південної Кореї назвала втрати військ КНДР на Курщині
Втрати північнокорейських військ пов'язані з відсутністю досвіду застосування безпілотників і незнанням місцевості
фото з відкритих джерел

За даними розвідки, є ознаки того, що КНДР готується до додаткового розгортання військ на Курщині

Щонайменше сотню північнокорейських військових, дислокованих на Росії, загинули, а ще тисячу дістали поранення під час запеклих боїв з українськими військами в Курській області. Про це заявив член парламенту Південної Кореї Лі Сон Гвон, повідомляє Reuters.

За даними розвідки Південної Кореї, втрати пов'язані з відсутністю у північнокорейських військ досвіду застосування безпілотників і незнанням відкритої місцевості, на якій їм доведеться брати участь у бою.

За словами Лі, розбіжність в оцінці кількості вбитих військових із даними американського військового чиновника, який назвав кілька сотень жертв, пояснюється відносно консервативним аналізом Національної розвідувальної служби. «Повідомляється, що загинуло щонайменше 100 осіб, а кількість поранених наближається до 1 тис.», – сказав він.

Як зазначив парламентар, є ознаки того, що КНДР готується до додаткового розгортання військ.

Росія використовує велику кількість північнокорейських військ для наступу в Курській області. За словами офіційних осіб США і Південної Кореї, понад 10 тис. північнокорейських солдатів були відправлені на допомогу Росії у війні. Пхеньян також відправив понад 10 тис. контейнерів артилерійських снарядів, протитанкових ракет, а також механізованих гаубиць і ракетних установок.

Нагадаємо, Служба безпеки України перехопила розмови російських окупантів, які підтверджують великі втрати північнокорейських сил у Курській області.

Раніше Associated Press із покликанням на високопоставленого військового посадовця повідомило, що північнокорейські сили, які воюють у Курській області РФ, уже втратили кілька сотень військових убитими й пораненими. Тим часом США допускають можливість перекидання нових північнокорейських військових підрозділів до Росії, але наразі фактів такого переміщення не зафіксовано.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів. А 14 грудня стало відомо, що війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині.

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Теги: Курщина Північна Корея Південна Корея розвідка війна

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