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У російських шпиталях – сотні поранених солдатів КНДР: перехоплення розмови

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У російських шпиталях – сотні поранених солдатів КНДР: перехоплення розмови
Сили оборони України завдають серйозних втрат підрозділам РФ та Північної Кореї на території Курської області
фото: m.edaily.co.kr

Російська медсестра розповіла, що північнокорейських військових КНДР лікують у кращих умовах, аніж російських

Служба безпеки України перехопила розмови російських окупантів, які підтверджують великі втрати північнокорейських сил у Курській області. Про це повідомила СБУ.

«Сили оборони України завдають серйозних втрат підрозділам РФ та Північної Кореї на території Курської області. Лише протягом декількох днів в один із російських шпиталів під Москвою привезли понад 200 поранених військовослужбовців КНДР», – розповіли спецслужбовці.

У новому перехопленні, яке отримала СБУ, медсестра лікарні у Московській області спілкується зі своїм чоловіком-окупантом, котрий воює проти України на Харківщині: «Учора поїзд був, приблизно 100 осіб. Сьогодні ще 120 – це вже 200. А скільки їх ще там? Одному Богу відомо».

У наступній розмові російська медсестра розповіла, що палати в лікарнях віддають бойовикам КНДР, а поранених росіян лікують у гірших умовах: «Вони елітні чи що, ці корейці? Звільняємо для них якісь певні палати».

Слідчі СБУ вже відкрили кримінальне провадження за фактом участі військових КНДР у війні проти України. Досудове розслідування здійснюється за 437 статтею Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Associated Press із покликанням на високопоставленого військового посадовця повідомило, що північнокорейські сили, які воюють у Курській області РФ, уже втратили кілька сотень військових убитими й пораненими.

Тим часом США допускають можливість перекидання нових північнокорейських військових підрозділів до Росії, але наразі фактів такого переміщення не зафіксовано.

До відома, президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів. 

За даними ГУР, серед військовослужбовців армії КНДР, розміщених у Курській області РФ, зросло невдоволення через недостатній обсяг наданої їжі.

А 14 грудня стало відомо, що війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині.

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Теги: СБУ перехоплення Курщина поранення росія Північна Корея

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