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Скільки Путін заплатив за відправку солдатів і зброї КНДР до Росії? Версія The New York Times

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Скільки Путін заплатив за відправку солдатів і зброї КНДР до Росії? Версія The New York Times
Путін і Кім Чен Ин під час прийому на честь Путіна у Пхеньяні, 19 червня 2024 р.
фото: EPA/UPG

Кім Чен Ин отримує від Росії продовольство, нафту, готівку і сучасні системи озброєнь на мільярди доларів

Північна Корея, ймовірно, заробила до $5,5 млрд на угодах з Росією щодо постачання озброєнь. Також КНДР може щорічно отримувати до $572 млн внаслідок розгортання в РФ своїх військ. Про це повідомляє The New York Times.

В обмін на війська та зброю північнокорейський диктатор Кім Чен Ин отримує від Росії продовольство, нафту, готівку і сучасні системи озброєнь на мільярди доларів. Як пише видання, це, ймовірно, дозволить його режиму витримати міжнародні санкції й модернізувати свої збройні сили.

У червні Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін підписали в Пхеньяні договір про взаємну оборону і співробітництво. Після цього Північна Корея почала надсилати війська до Росії. Нині їх там налічується близько 11 тисяч. Крім того, Північна Корея надала Росії 20 тисяч транспортних контейнерів зброї. Зокрема, йдеться про мільйони артилерійських снарядів, нещодавно розроблені балістичні ракети, реактивні системи залпового вогню і гаубиці дальнього радіуса дії.

За підрахунками Олени Гусейнової, дослідниці з Університету іноземних досліджень Ханкук у Сеулі, Північна Корея заробила до $5,5 млрд на угодах з Росією щодо постачання озброєнь. Також КНДР може щорічно отримувати до $572 млн внаслідок розгортання військ. При цьому офіційний експорт країни лише минулого року склав $330 млн.

Однак ані Росія, ні Північна Корея не розкрили, як саме Москва платила КНДР.

Але північнокорейські нафтові танкери привозять набагато більше нафти з Росії, ніж дозволено санкціями ООН, згідно з аналізом супутникових знімків, опублікованих минулого місяця британським Центром відкритих джерел і BBC.

На землі північнокорейські військові також вперше за багато десятиліть отримують цінну інформацію з поля бою, в тому числі інновації у використанні безпілотників, які змінюють сучасну війну. Війна проти України надає Північній Кореї першу можливість випробувати свої новітні балістичні ракети KN-23 і KN-24 проти західних систем протиповітряної оборони в реальному бою. За словами південнокорейських чиновників, їхні технічні фахівці подорожували з ракетами, щоб виявити недоліки й зібрати дані, які потім відвезуть додому.

Нагадаємо, Південна Корея 17 грудня оголосила про запровадження санкцій проти Росії та КНДР.

До слова, після значних втрат на Курщині підрозділи Північної Кореї намагаються протидіяти безпілотникам Сил оборони, які ефективно на них полюють. 

Як повідомлялося, Державний департамент США підтвердив, що серед військових КНДР у Курській області є жертви та попередив, що потенційне введення північнокорейських солдатів в Україну для участі в бойових діях розцінюватиметься як посилення ескалації. 

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Теги: росія війна путін гроші Північна Корея

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