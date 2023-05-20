Два кіло харчів: військові показали, що входить до українського сухпайка (фото)

«Главком» дізнався, що їдять захисники на передовій

«Мамо, я поїв і в шапці!». Часто так свої відео з фронту підписують військові. Адже для найрідніших головне – знати, що їхній герой у теплі та не голодний. Але що ж зазвичай їдять захисники, особливо коли на передовій, де часу та умов на приготування борщів і оладок немає? Військові одного з батальйонів, що воює зараз на Бахмутському напрямку, на прохання «Главкома», показали, який вигляд мають їхні сухпайки українського виробництва.

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У великому пакетику – три менших. Окремо сніданок, обід та вечеря glavcom.ua

Офіційно сухпайок має назву «Добовий польовий набір продуктів». Це доволі об’ємний пакет, у якому майже два кілограми харчів. Маса брутто – 2015,3 г, нетто – 1888,3 г. Енергетична цінність – 3577 ккал. На упакуванні є інформація про вміст набору українською і англійською мовами та вказано термін придатності. Зазначено також, що це «Власність ЗСУ, не для продажу».

Добовий набір продуктів glavcom.ua

Загалом є 14 варіантів сухпайків, кажуть військові. Відрізняються вони першими стравами, гарнірами, видами м’яса, джемів та їхніми комбінаціями.

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На упакуванні є інформація англійською glavcom.ua

Номер комплектації та вміст можна прочитати на упакуванні. Всередині можуть бути рисовий, гороховий, гречаний супи або ж борщ. Із м’яса – свинина, яловичина, курка. На гарнір – картопля, горох, квасоля або ж різноманітні каші. Військові розпакували на прохання «Главкома» набір №7.

Сніданок

На сніданок у наборі №7 – 350 грамів квасолі з куркою та овочами.

Раціон сніданку glavcom.ua

Є також 50 грамів галет і пакетик розчинної кави. До основної страви додається цукор та сіль, а щоб споживати їжу було комфортно – ложка, волога антисептична та сухі серветки.

Сніданок glavcom.ua

Як можна прочитати на упакуванні, серед варіантів сніданку також – каша рисова з куркою та овочами, картопля зі свининою та овочами, гречка з куркою та овочами, каша ячна з куркою та овочами, квасоля з яловичиною та овочами, горох зі свининою та овочами.

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Такий вигляд має квасоля з куркою та овочами glavcom.ua

Обід

Найоб’ємніший пакет – із обідом. На перше в нашому наборі – 0,5 кг горохового супу зі свининою, на друге – 350 г гречаної каші з яловичиною і овочами.

Перше і друге glavcom.ua

Є також галети, житні сухарі, чай і яблучний вітамінний джем. До солі та цукру додали ще перець, а ложка і серветки – як у сніданку.

Обід glavcom.ua

Із супів у сухпайку може бути борщ із яловичиною, рисовий суп із куркою або ж гречаний зі свининою. На друге – каша пшенична з яловичиною або куркою, ячна зі свининою, горох або квасоля з яловичиною або ж квасоля з куркою. До других страв обов’язково додають овочі.

Раціон обіду glavcom.ua

Окрім яблучного, є ще вишневий, абрикосовий та джем із чорної смородини.

Вечеря

На вечерю у сухпайку №7 – перлова каша зі свининою та овочами. Споживати ї пропонують із пшеничними сухарями, а запити – чаєм із натуральним квітковим медом.

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Вечеря glavcom.ua

Якщо не смакує, стік із цукром теж є. Як і до попередніх порцій, до вечері додають галети, сухі та вологі серветки, ложку.

Яке воно на смак?

Загалом сухпайок дуже ситний і смачний, кажуть військові. Якщо на обід подужав 500 г супу, то друга страва може вже й не вміститися. Аби розігріти все, досить кинути пакетик в окріп на три хвилини.

Гороховий суп із сухпайка glavcom.ua

Раніше, кажуть захисники, вони мали канадський сухпайок – набагато компактнійший та укомплектований зовсім по-іншому. Так, страва – м'ясо та гарнір, була лише одна, решта – різноманітні снеки. Це енергетичні батончики, горішки, шоколадки, розчинні напої, арахісове масло, навіть екзотичний для українців кленовий сироп. Також до складу входили мексиканські коржики і соус чілі. Ця їжа була не те щоб не смачна, однак незвична, пояснюють військові. Традиційні перші страви та м'ясо з гарніром для українських шлунків усе ж зрозуміліші.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб Збройних сил України показав, із чого складається добовий раціон «Паляниця» від Великої Британії.