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    Суспільство

    Джапарова нагадала Кремлю, що примусова паспортизація кримчан - шлях до Гааги

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    Джапарова нагадала Кремлю, що примусова паспортизація кримчан - шлях до Гааги

    Кремль системно порушує права людини та міжнародне право, тому має бути притягнутий до відповідальності, - МЗС

    Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова наголосила, що примусова паспортизація кримчан є черговим проявом агресії, за який доведеться відповідати. Про це вона написала у Twitter.

    «Примусова паспортизація громадян в Криму це черговий прояв агресії, який має бути зупинено. Кремль системно порушує права людини та міжнародне право, тому має бути притягнутий до відповідальності #VisitTheHague. #CrimeaIsUkraine», - йдеться у дописі.

    Як повідомлялося, 10 червня Кабінет міністрів України призначив Еміне Джапарову на посаду першого заступника міністра закордонних справ.

    За словами міністра Дмитра Кулеби, його заступниця відповідатиме за напрями публічної дипломатії, міжнародні організації, державний протокол і Крим.

    Еміне Джапарова - українська журналістка кримськотатарського походження.

    Із квітня 2016 року вона обіймала посаду першого заступника міністра інформаційної політики України.

    Нагадаємо, 10 червня посли ЄС на рік продовжили пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.

    До слова, російські вчені визнали: Крим без України приречений на катастрофу.

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    МЗС Крим кримські татари права людини
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