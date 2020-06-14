Кулеба розповів про оновлення керівного складу МЗС



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«Ще два кандидати на посади заступників міністра закордонних справ очікують на погодження» - Кулеба

Два заступники й новий держсекретар

Ще два кандидати на посади заступників міністра закордонних справ очікують на погодження Президентом України.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Укрінформу.

Відповідаючи на запитання, чи завершилося оновлення керівного складу МЗС, Кулеба сказав: «Ні. Наразі вже з моєї ініціативи заступниками міністра стали Еміне Джеппар і Євгеній Єнін. Зараз очікують на погодження Президентом України ще два кандидати на посади заступників і також буде новий державний секретар МЗС».

До слова, на засіданні 10 червня Кабінет міністрів призначив Еміне Джапарову на посаду першого заступника міністра закордонних справ.

Колишнього заступника генерального прокурора України Євгена Єніна уряд призначив заступником міністра закордонних справ 15 квітня 2020 року.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав запровадження подвійного громадянства в Україні. Однак це має не стосуватися громадян, які разом із українським мають паспорт РФ. Міністр вважає, що Україна має знайти рішення щодо подвійного громадянства, але не з агресором.

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