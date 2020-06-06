Російські вчені визнали: Крим без України приречений на катастрофу



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Російські вчені прогнозують посуху у Криму

Низька зволоженість ґрунту може стати причиною посухи в Криму

Вчені Всеросійського науково-дослідного інституту з проблем цивільної оборони та надзвичайних ситуацій прогнозують низький рівень води у водосховищах і річках на території Криму влітку 2020.

Російські фахівці вважають, враховуючи дані Росгідромету, що низька зволоженість ґрунту може стати причиною посухи на півострові, повідомляють російські ЗМІ.

В Росії прогнозують, що майбутнє літо принесе з собою спеку, посуху, торф'яні пожежі та інші катаклізми. З травня по липень прогнозуються періоди з максимально високою температурою. У свою чергу спека викличе торф'яні пожежі

Нагадаємо, Європейський Суд з прав людини не пітримав позов Росії про те, що кримський рибокомбінат отримав збитки через перекриття Україною подачі дніпровської води в Крим.

Аналітики американського центру The Jamestown Foundation заявили, що потенційною причиною для чергового вторгнення Росії в Україну може стати критична ситуація з водопостачанням у Криму. Західні експерти вважають: посуха і відсутність альтернативних варіантів забезпечення водою окупованого півострова може підштовхнути Путіна до спроби прорватися вглиб материкової України.