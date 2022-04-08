Мільйони набоїв, тисячі комплексів Stinger та Javelin. Пентагон перерахував допомогу Україну
Сенат США схвалив законопроєкт «Про ленд-ліз для захисту демократії в Україні», який дозволяє спростити надання зброї країні
Україна отримає тисячі комплексів Stinger та Javelin, сотні безпілотників Switchblade, десятки мільйонів набоїв та послуги супутникової зйомки, сказано у повідомленні на сайті Міноборони США. Йдеться про те, що США відправляли Україні в минулому та пообіцяли відправити в майбутньому.
Допомога США у сфері безпеки:
- понад 1400 зенітних комплексів Stinger
- понад 5000 протитанкових систем Javelin
- понад 7000 інших протитанкових систем
- сотні тактичних безпілотних літальних апаратів Switchblade
- понад 50 млн набоїв
- 45 000 комплектів бронежилетів та касок
- ракетні системи з лазерним наведенням
- безпілотні повітряні системи Puma
- прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика
- комерційні послуги супутникової зйомки
- засоби захисту від вибухонебезпечних предметів
- медичне забезпечення, включаючи аптечки.
Сенат США схвалив законопроєкт «Про ленд-ліз для захисту демократії в Україні». Документ дозволяє спростити надання зброї країні. Це перша програма ленд-лізу США з часів Другої світової війни.
Раніше група з 44 представників Демократичної та Республіканської партій у Конгресі США 4 квітня звернулася до президента країни Джо Байдена із закликом відреаґувати на прохання президента України Володимира Зеленського та розширити постачання озброєнь його країні. Після цього в Білому домі заявили, що США нададуть Україні протитанкові системи Javelin на $100 млн.