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    Мільйони набоїв, тисячі комплексів Stinger та Javelin. Пентагон перерахував допомогу Україну

    В Україні триває 44-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Мільйони набоїв, тисячі комплексів Stinger та Javelin. Пентагон перерахував допомогу Україну
    В Україні триває 44-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Сенат США схвалив законопроєкт «Про ленд-ліз для захисту демократії в Україні», який дозволяє спростити надання зброї країні

    Україна отримає тисячі комплексів Stinger та Javelin, сотні безпілотників Switchblade, десятки мільйонів набоїв та послуги супутникової зйомки, сказано у повідомленні на сайті Міноборони США. Йдеться про те, що США відправляли Україні в минулому та пообіцяли відправити в майбутньому.

    Допомога США у сфері безпеки:

    • понад 1400 зенітних комплексів Stinger
    • понад 5000 протитанкових систем Javelin
    • понад 7000 інших протитанкових систем
    • сотні тактичних безпілотних літальних апаратів Switchblade
    • понад 50 млн набоїв
    • 45 000 комплектів бронежилетів та касок
    • ракетні системи з лазерним наведенням
    • безпілотні повітряні системи Puma
    • прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика
    • комерційні послуги супутникової зйомки
    • засоби захисту від вибухонебезпечних предметів
    • медичне забезпечення, включаючи аптечки.

    Сенат США схвалив законопроєкт «Про ленд-ліз для захисту демократії в Україні». Документ дозволяє спростити надання зброї країні. Це перша програма ленд-лізу США з часів Другої світової війни.

    Раніше група з 44 представників Демократичної та Республіканської партій у Конгресі США 4 квітня звернулася до президента країни Джо Байдена із закликом відреаґувати на прохання президента України Володимира Зеленського та розширити постачання озброєнь його країні. Після цього в Білому домі заявили, що США нададуть Україні протитанкові системи Javelin на $100 млн.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Мільйони набоїв, тисячі комплексів Stinger та Javelin. Пентагон перерахував допомогу Україну