Мільйони набоїв, тисячі комплексів Stinger та Javelin. Пентагон перерахував допомогу Україну

Сенат США схвалив законопроєкт «Про ленд-ліз для захисту демократії в Україні», який дозволяє спростити надання зброї країні

Україна отримає тисячі комплексів Stinger та Javelin, сотні безпілотників Switchblade, десятки мільйонів набоїв та послуги супутникової зйомки, сказано у повідомленні на сайті Міноборони США. Йдеться про те, що США відправляли Україні в минулому та пообіцяли відправити в майбутньому.

Допомога США у сфері безпеки:

понад 1400 зенітних комплексів Stinger

понад 5000 протитанкових систем Javelin

понад 7000 інших протитанкових систем

сотні тактичних безпілотних літальних апаратів Switchblade

понад 50 млн набоїв

45 000 комплектів бронежилетів та касок

ракетні системи з лазерним наведенням

безпілотні повітряні системи Puma

прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика

комерційні послуги супутникової зйомки

засоби захисту від вибухонебезпечних предметів

медичне забезпечення, включаючи аптечки.

Сенат США схвалив законопроєкт «Про ленд-ліз для захисту демократії в Україні». Документ дозволяє спростити надання зброї країні. Це перша програма ленд-лізу США з часів Другої світової війни.

Раніше група з 44 представників Демократичної та Республіканської партій у Конгресі США 4 квітня звернулася до президента країни Джо Байдена із закликом відреаґувати на прохання президента України Володимира Зеленського та розширити постачання озброєнь його країні. Після цього в Білому домі заявили, що США нададуть Україні протитанкові системи Javelin на $100 млн.