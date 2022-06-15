Загибель російського генерала Кутузова. З’явилися нові подробиці

Радше за все, Кутузов отримав поранення під час вибуху у кафе «Кавказ»

Днями у ЗМІ з’явилося повідомлення про «героїчну загибель» російського генерал-майора Романа Кутузова на території Луганської області. За офіційною версією російської сторони, Кутузов нібито загинув внаслідок артобстрілу в районі селища Миколаївка Попаснянського району на Луганщині. Співголова громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снєгирьов розповів «Главкому» нові подробиці загибелі окупанта.

«30 травня в окупованому Луганську у кафе «Кавказ» по вул. Леніна стався вибух. Унаслідок вибуху виникла пожежа, яка зруйнувала приміщення закладу. За інформацією місцевих джерел, під час вибуху в приміщенні перебували високопосадовці РФ», – йдеться в повідомленні.

Снєгирьов зазначає, що в той самий день в Луганську був зафіксований кортеж з авто «швидкої допомоги» і двох російських позашляховиків, який рухався у напрямку летовища. Удень 30 травня з летовища Луганського аеродрому злетів гелікоптер у напрямку Росії.

30 травня в окупованому Луганську на момент інциденту в кафе «Кавказ» проходила низка нарад військово-політичного керівництва квазіутворень «ЛДНР».

«Примітно, що на момент цих подій у місті працювала комісія Генпрокуратури РФ, яка розслідувала факти зловживання під час так званої примусової мобілізації на території ОРДЛО і розкрадання бюджетних коштів. Крім того, до міста прибула представницька делегація Слідчого комітету РФ», – додає Снєгирьов.

Співголова «Правої справи» зазначив, що у місті активно готувалися до зустрічі мера Москви Собяніна та очільника однієї з провідних російських партій Міронова. Тому версія російської сторони, що генерал-майор Кутузов загинув на передовій – не витримує критики.

«Російські ЗМІ почали поширювати відверті фейки про те, що Кутузов нібито особисто підіймав в атаку бійців і загинув від вогню української артилерії. Натомість, ця інформація не відповідає дійсності. Радше за все, він отримав поранення у кафе «Кавказ» на момент вибуху і помер вже у лікарні на території РФ», – зазначив екмперт.

За першою версією, Кутузов нібито потрапив у засідку на трасі Лисичанськ-Бахмут, і це ще більш-менш могло відповідати дійсності. Але потім росіяни почали просувати версію про те, що він начебто загинув поблизу селища Миколаївка на Луганщині.

Нагадаємо, що про смерть Кутузова стало відомо 5 червня. Ліквідований генерал-майор Роман Кутузов керував так званим 1-м армійським корпусом «ДНР».

До цього Кутузов з жовтня 2017 до серпня 2019 рр. виконував обов'язки командуючого 5-ою загальновійськовою армією РФ, яка належить до Східного військового округу росії і базувалась в Уссурійську (Приморський край, РФ).