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  4. Джоні Депп та Ештон Катчер стали героями Радянського союзу (фото)
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    Суспільство

    Джоні Депп та Ештон Катчер стали героями Радянського союзу (фото)

    Найвідоміший &laquo;пірат Карибського моря&raquo; став орденоносним Миколою Бабаніним - Джоні Депп та Ештон Катчер стали героями Радянського союзу (фото)
    Найвідоміший «пірат Карибського моря» став орденоносним Миколою Бабаніним
    фото із соцмереж

    У тимчасово окупованому місті з'явився стенд «героїв СРСР» із фотографіями голлівудських акторів

    У тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині з'явився стенд з «героями СРСР». Окупанти не знайшли справжніх героїв і вирішили похвалитися фотографіями голлівудських акторів, на стенді з'явилися знімки Джонні Деппа та Ештона Катчера.

    На стенді з фотографіями «Героїв Радянського Союзу» жителі Алчевська впізнали голлівудських зірок. Також дуже помітка невміла робота графічних дизайнерів, які створювали ці фотографії за допомогою фотошопу.

    Радянський союз повинен знати своїх «героїв»

    Радянський союз повинен знати своїх «героїв»

    Найвідоміший «пірат Карибського моря» став орденоносним Миколою Бабаніним, а «справжнє» ім'я Катчера не вдалося роздивитися.

    Парадоксально, що фото Бабаніна Миколи Андрійовича, одного з тих, хто мав стати героєм інформаційного стенда, є у вільному доступі, але рашисти вирішили зробити все, як завжди.

    Справжнє фото Бабакіна
    Справжнє фото Бабакіна

    Нагадаємо, російські пропагандистські медіа поширюють новий фейк, що нібито українські біженці «до смерті забили поляка» у Варшаві. Черговий дезінформативний наратив поширює міністерство оборони РФ.

      Теги: росія окупанти війна Україна СРСР пірат окупація #stoprussia
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      Джоні Депп та Ештон Катчер стали героями Радянського союзу (фото)