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    Думки вголос

    Ми є свідками остаточного знищення СРСР

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Після кривавої російсько-української війни ні про який євразійський союз між Росією, Україною, Білоруссю та Казахстаном не може бути й мови - Ми є свідками остаточного знищення СРСР
    Після кривавої російсько-української війни ні про який євразійський союз між Росією, Україною, Білоруссю та Казахстаном не може бути й мови

    Україна бореться не лише за свою свободу, життя та незалежність

    Мовою оригіналу

    Вероломно вторгнувшись в Украину, которая находится в центре Европы, Россия серьезно потрясла мировой международный порядок, сформированный после первичного развала СССР в 1991 году.

    На самом деле, только сейчас мы являемся свидетелями окончательного уничтожения СССР как геополитической идеи. После кровавой российско-украинской войны ни о каком евразийском союзе между Россией, Украиной, Белоруссией и Казахстаном не может быть и речи.

    Поэтому, объективно, Украина сражается не только за свою свободу, жизнь, независимость, но и за самостоятельность этих государств, которые не могут в одиночку сопротивляться российской экспансии

    В результате нападения России на Украину, в глубоком кризисе оказались как международные регуляторы типа СБ ООН, так и международные альянсы типа НАТО, ЕС.

    Нападение России привело к кризису такого важного механизма снижения международной напряженности как переговоры и институт международных гарантий принятых соглашений. Такого не было с 1945 года.

    Мировая система государств от Китая и США до Тайваня и Украины оказалась без эффективных международных регуляторов и четких перспектив.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти США НАТО ООН війна Україна СРСР окупація #stoprussia
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    Ми є свідками остаточного знищення СРСР