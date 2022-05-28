Ми є свідками остаточного знищення СРСР

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Вероломно вторгнувшись в Украину, которая находится в центре Европы, Россия серьезно потрясла мировой международный порядок, сформированный после первичного развала СССР в 1991 году.

На самом деле, только сейчас мы являемся свидетелями окончательного уничтожения СССР как геополитической идеи. После кровавой российско-украинской войны ни о каком евразийском союзе между Россией, Украиной, Белоруссией и Казахстаном не может быть и речи.

Поэтому, объективно, Украина сражается не только за свою свободу, жизнь, независимость, но и за самостоятельность этих государств, которые не могут в одиночку сопротивляться российской экспансии

В результате нападения России на Украину, в глубоком кризисе оказались как международные регуляторы типа СБ ООН, так и международные альянсы типа НАТО, ЕС.

Нападение России привело к кризису такого важного механизма снижения международной напряженности как переговоры и институт международных гарантий принятых соглашений. Такого не было с 1945 года.

Мировая система государств от Китая и США до Тайваня и Украины оказалась без эффективных международных регуляторов и четких перспектив.