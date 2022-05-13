Нові фейки Кремля: українські біженці-вбивці та миролюбна Росія

Російські ЗМІ почали активно поширювати матеріал про те, що «у Варшаві українські біженці до смерті забили поляка»

Російські пропагандистські медіа поширюють новий фейк, що нібито українські біженці «до смерті забили поляка» у Варшаві. Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України оприлюднив добірку брехні, які російська пропаганда спродукувала станом на ранок 13 травня.

За даними Центру, постійний представник російської федерації при Європейському Союзі Чижов заявив: «Якщо б російські війська взяли за зразок США та інші західні країни, на даний момент вони пройшлися б паровим катком по Україні вже кілька разів, але таких намірів ніколи не було, і росія не мала планів захопити території України». Центр протидії дезінформації застерігає: такі заяви є маніпуляцією.

Пропагандистські ЗМІ РФ продовжують ведення агресивної інформаційної кампанії з дискредитації українських біженців. Так, російські ЗМІ почали активно поширювати матеріал про те, що «у Варшаві українські біженці до смерті забили поляка». У польському інформаційному просторі такі матеріали відсутні, зазначили у центрі при РНБО.

Черговий дезінформативний наратив поширює міністерство оборони РФ. Так, на офіційних ресурсах відомства вся інформація про ураження Збройними силами України російського корабля «Всеволод Бобров» маркується як «фейк», підтвердженням чому, на думку російських силовиків, є те, що «українські телеграм-канали не надали жодних доказів цього факту».

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