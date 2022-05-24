Російські ліберали мріють про СРСР, який створить Україна

Росіян навіть війна не вилікувала від позиції «старшого брата»

Нова ідея «російської інтелектуальної еліти» (причому ліберальної): після перемоги Київ створює «новий СРСР», долучаючи до процесу Москву, – якщо вже Москва не змогла відновити СРСР сама.

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Росіян навіть війна і люта ненависть з нашого боку не вилікували від позиції «старшого брата» (хоча вже достатньо українців і навіть європейців в курсі, що ми – не родичі, ми різні раси). «Російська інтелектуальна еліта» досі щиро вважає себе розумнішою за другосортних нас. І переконана, що навіть тепер їхня роль – керувати нами. Просто в «хороших ліберальних русскіх» це вийде краще, ніж в Путіна.

Ну і, звісно, необхідність Україні в будь-якому форматі бути спільно з Росією абсолютно очевидна цим «хорошим ліберальним русскім».

Вони вже прийняли, судячи з їхніх заяв, неминучий програш Росії у війні. І, відповідно, програш наявної путінської концепції російської держави.

Але вже швиденько вигадали прекрасний вихід з ситуації: Росії не вдалось приєднати Україну? Так нехай Україна приєднає до себе Росію, і разом будуватимуть новий СРСР, починаючи з Польщі, котра сама озвалась. А там, звісно, лідером все одно стане Москва – бо ж очевидно це роль саме для «старшого брата», «що там х**ли можуть накерувати самі»?!

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Це невиліковно. Манія величі і кровожерність прошиті в самій основі будь-якого лаптя, вкарбовані в «хард» ще на етапі штамповки.

Висновок: ми і ціла Європа мусимо подбати про максимальне дистанціювання та ізоляцію агресивної тварюки. Хоча допоможе це ненадовго, як свідчить історія, тому має стати тільки умовами для демонтажу Росії на невеликі національні держави.

Регіональна і ширше глобальна безпека виглядає саме так: багато маленьких безпечних національних держав від Балтії до Тихого океану.

Джерело: блог Олексія Голобуцького

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