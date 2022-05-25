Росія пришвидшує рух до умовного «СРСР 2.0»

Довший час школа в Росії була законодавчо захищена від політичної пропаганди

Росія відроджує піонерію. І мова не про 5 тисяч нещасних, ініційованих позавчора Зюгановим на Червоній площі, а про 18 млн школярів!

19 травня, у день століття радянської піонерської організації, представники всіх фракцій Державної Думи, а також сенатори Ради Федерації внесли законопроект про створення загальноросійського руху дітей та молоді «Большая перемена». У всіх школах Росії з 2023 року з'являться радники директорів з виховної роботи – про це повідомив перший заступник керівника Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. У Новосибірській області чиновникам розіслали методички з шикування дітей у «патріотичні» літери.

Як і варто було очікувати, в Росії прискорюються обидва процеси, зафіксовані у попередній час: рух у минуле до умовного «СРСР 2.0» та посилення пропагандистської обробки населення. На цьому тижні у фокус уваги держави потрапили російські школярі.

Відповідно до законопроекту про «Большую перемену», метою руху стане «сприяння проведенню державної політики в інтересах дітей та молоді», а також «формування їхнього світогляду на основі традиційних російських духовних і моральних цінностей». Мінімальний вік для вступу – 6 років. Очікується, що проект охопить 18 млн дітей (зараз у Російському рухові школярів та Юнармії – лише 3 млн).

Для керування процесом будуть залучені т.зв. «наставники» з числа дорослих із «активною громадянською позицією» (не «іноагенти»). Вважається, що наглядову раду «Большой перемены» може очолити Володимир Путін, а правління організації – заступник керівника Росмолоді Дамір Фаттахов.

«Ухвалення законопроекту дозволить вибудувати єдину політику виховання дітей та молоді в освітніх організаціях, об'єднаннях, рухах, спільнотах і клубах, консолідувати та посилити підтримку, яка надається дітям та молоді, підвищити їхню громадську залученість, вибудувати безперервну траєкторію їхнього розвитку на основі цінностей російського суспільства». Фактично їдеться про відтворення піонерського руху з заміною ленінізму на ідеологію «русского мира».

Довший час школа в Росії була законодавчо захищена від політичної пропаганди

Перелам наступив у 2014 році із серією «позакласних уроків» для виправдання анексії Криму. Пізніше подібні заняття стали регулярними, а новий поштовх отримали після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Однак хоча вчителі традиційно вважалися лояльними до влади (зокрема, залучалися до фальсифікацій на виборах), в останні місяці почастішали випадки їхнього ідеологічного спротиву.

Так, за даними ВЦИОМ, половина вчителів висловили думку, що краще, щоб вихованням сучасних російських школярів займалися кілька організацій, і лише третина вважають, що краще, щоб така організація була одна. Батьки віддають перевагу різноманіттю організацій перед уніфікацією у пропорції 72:22. Однак якщо «піонерія 2.0» була б створена, її прихильно зустріли б 73% вчителів та 81% батьків. Цифри були опубліковані акурат 19 травня, що демонструє завчасну підготовку Кремля до змін у цій сфері.

Крім того, саме серед молоді зафіксований найнижчий рівень підтримки путінської політики в цілому та війни з Україною зокрема

За квітневим опитуванням «Левада-центр» на 15% більше молоді ніж пенсіонерів схильні вважати «спецоперацію» неуспішною. У віковій групі 18-24 років «тривога, страх і жах» (37%) перевищують «гордість за Росію» (33%). Варто також зауважити, що саме молодь є головною аудиторію інтернет-медіа, лояльність яких до влади значно нижча.

Тож можна припустити, що Кремль ухвалив рішення посилити ідеологічну обробку учнів (а також вчителів), а обов’язки з пропаганди у школі перекласти на плечі спеціально навчених людей, для чого і створити «піонерію 2.0».

Щоб новий рух не пішов на самоплив, у школах буде запроваджений інститут «радників з виховання» – аналог «політруків» на підприємствах, анонсованих двома тижнями раніше. Вперше ініціатива з залучення радників для патріотичного виховання була запущена навесні 2021 року у низці регіонів, зокрема Челябінську. З 1 вересня 2022 року «радники директора з виховання та взаємодії з дитячими громадськими об'єднаннями» з’являться у 35 суб’єктах Росії, а з наступного року – у всіх.

Як може виглядати державно-шкільна співпраця, видно з ситуації в Новосибірську. Держустанова облуряду «Центр громадянського, патріотичного виховання та громадських проектів» розіслала документ, в якому рекомендується шикувати школярів та студентів у вигляді літери Z. Також там радять запустити в Інтернеті челендж: взятися за руки у вигляді літери V, зробити фото та розмістити його у своїх соцмережах з хештегом «силаVправде».

Ухвалення законопроекту та поява політруків у школах – справа вирішена

Єдине, з приводу чого існує невизначеність – примусовість участі у новому рухові. Парадоксально, але якщо дітей заводитимуть до нього силоміць, це збільшить кількісні показники, але зменшить якість роботи – тобто вплив пропаганди. Натомість реально добровільна участь, стимульована освітніми чи політичними пільгами, дозволить краще зцементувати майбутній путінський електорат.

Учнівська молодь – найслабша ланка у системі кремлівської пропаганди, молоді та освічені росіяни найменше довіряють Путіну та найслабше підтримують війну в Україні.

Саме з метою зосередження зусиль на їхній агітації й створюється «піонерія 2.0».

Джерело: блог Сергія Громенко

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