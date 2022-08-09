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Едуард Вагоровський врятував літаки від ворожих ракет

країна героїв
Надія Карбунар
glavcom.ua
Едуард Вагоровський врятував літаки від ворожих ракет
56-річний Едуард Вагоровський загинув у Озерному
фото з відкритих джерел

Офіцер пожертвував своїм життям, давши можливість літакам побратимів піднятися в повітря

«Главком» розповідає про наших захисників, які мужньо протистоять ворогу на фронті, віддано захищають рідну землю від російських загарбників, подекуди ціною власного життя. Найбільше, що можемо зробити для наших воїнів – пам’ятати про них, допомагати армії, відстоювати суверенітет України та працювати задля нашої перемоги.

Едуард Вагоровський мріяв стати військовим з дитинства. Неподалік від його дому в Рубіжному була військова частина. Вона захоплювала увагу хлопчика. Якось він навіть випросив у тата формений кашкет, той взяв його в якогось пожежника на заводі. У ньому Едуард ходив ледь не всюди. Такими спогадами про чоловіка із газетою «Експрес» поділилася дружина Героя Ірина Вагоровська.

Вони познайомилися у школі, Ірина прийшла навчатися у дев’ятий клас Едуарда. Між молодими людьми одразу виникла симпатія. Пізніше юнак вступив у Ставропольське вище військово-авіаційне училище льотчиків і штурманів. Після закінчення навчання закохані одружилися. Рік прожили в Оренбурзькій області, де Едуард проходив службу в навчальному полку. Після цього його відправили в селище Озерне, що в Житомирській області. Тут родина прожила понад 30 років.

Едуард Миколайович Вагоровський (1965 – 24 лютого 2022) – український військовий льотчик, підполковник. Герой України.

Народився у 1965 році у місті Рубіжному Луганської області. Із дитинства мріяв стати військовим. Після школи вступив у Ставропольське вище військово-авіаційне училище льотчиків і штурманів. Опісля рік прожив в Оренбурзькій області, де проходив службу в навчальному полку. Після цього його відправили в селище Озерне, що в Житомирській області. У 38 років звільнився в запас, маючи звання підполковника. Та коли в 2014 році розпочалась російська збройна агресія проти України, повернувся на службу.

У 38 років на той час підполковник Едуард Вагоровський звільнився у запас. Насолоджувався тихим сімейним життям, займався спортом – плавав у басейні, грав у теніс та футбол. Але 2014 року, із початком російсько-української війни, повернувся на службу. Від колег почали находити сумні повідомлення про авіаційні втрати, і досвідчений льотчик зрозумів, що потрібен.

Едуард Вагоровський
Едуард Вагоровський
фото з відкритих джерел

«Чоловік знав, що льотчиків у нас мало. Тож розумів – такі офіцери потрібні у війську... Справжній патріот України, він завжди був готовий до останку захищати Батьківщину, – каже Ірина. – Якби нас ще у школі запитали, хто з класу стане Героєм України, ми вказали б на нього. Як же ж боляче, що він став ним посмертно...».

Життя підполковника бригади тактичної авіації Повітряних Сил обірвалось 24 лютого, у перший день широкомасштабного вторгнення Росії. 56-річний офіцер загинув у Озерному, виводячи українську військову авіацію з-під ракетного удару. Він, пожертвувавши свобою, дав можливість іншим піднятися в повітря.

«От він такий був – добрий, щирий, відданий. Завжди хотів усім допомагати, – каже Ірина. – А ще він був такий харизматичний, такий яскравий, як комета! Я просто не знаю, як далі житиму без нього... Дуже важко...» – додає Ірина Вагоровська.

Льотчика поховали в рідному Озерному. Окрім дружини, у нього залишилися 33-річна донька та дві онуки, яким 3 і 8 років.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України Підполковнику Едуарду Миколайовичу Вагоровському (посмертно) 28 лютого.

Зеленський вручив орден «Золота Зірка» дружині Едуарда Вагоровського
Зеленський вручив орден «Золота Зірка» дружині Едуарда Вагоровського
фото: president.gov.ua

Також 7 серпня, З нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ, глава держави вручив орден «Золота Зірка» дружині Героя України підполковника Едуарда Вагоровського, який загинув під час виконання завдання на МіГ-29, виводячи авіацію з-під ракетного удару.

Замикаючи групу, Едуард Вагоровський виконував демонстраційні дії, чим забезпечив іншим літакам можливість піднятися в повітря.

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