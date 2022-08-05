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Наші герої: історя Віталія Бартоша, який загинув у першу річницю свого весілля

Дар‘я Липська
Сьогодні, 05:00 glavcom.ua
Наші герої: історя Віталія Бартоша, який загинув у першу річницю свого весілля
фото: Facebook

Зранку Віталія ще всі вітали з річницею весілля, а ввечері його вже не стало

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Захищати – було його покликанням, але війна мала свої плани. На 11-ий день повномасштабної війни Росії проти України, він загинув під час виконання бойового завдання. У день загибелі молодий хлопець мав першу річницю свого весілля.

Віталій Бартош – вінничанин, випускник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, старший лейтенант. Хлопець ще з 14 років знав, що хоче стати військовим і змалку мав загострене почуття справедливості.

Згодом вступив у львівську академію, а ще за якийсь час перевівся у 128-му окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду на посаду командира гірсько-штурмового взводу. 

Мама Віталія пані Оксана розповіла «Еспресо», що її син з дитинства звик відповідати за свої вчинки, а колег ніколи не залишав у біді. 

Наші герої: історя Віталія Бартоша, який загинув у першу річницю свого весілля фото 1
фото: Facebook

«Закінчивши львівську академію, відразу ж пішов у зону АТО. У неповних 20 років він вивів 120 людей з оточення – згодом за це отримав першу нагороду. Він ніколи нам цього не розповідав, я уривки вже дізнавалась згодом, коли приїжджали його хлопці. Востаннє, 6 березня, вони попали в оточення з Андрієм Літуном. В одну секунду хлопці загинули, потрапили під «гради», – ділиться мама спогадами.

Каже, що зранку ще всі вітали з річницею весілля, а ввечері його вже не стало. Якраз 6 березня 2021 року Віталій Бартош одружився. Молода дружина Ангеліна залишилась сама, лише зі спільними мріями про дітей. 

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«А пам'ятаєш найголовніше і найцінніше: історія нашого кохання мала бігати по нашому дому. Доця з твоїми губками й носиком (про яку мріяла я) і син з моїми очима (про якого мріяв ти). Але це все вже тільки в моїй пам'яті. Ти навчив мене бути сильною! І це були твої останні слова, коли ми 20 лютого прощались, коли ти поїхав на ту кляту війну», – написала вдова Віталія Ангеліна.

У Віталія Бартоша залишилась 13-літня сестра Анастасія, яку він маленьким просив у батьків. 

Віталій Бартош з сестрою Анастасією
Віталій Бартош з сестрою Анастасією

«Вона так ним гордиться і так його любить. Він для неї був і братом, і другом, і батька їй заміняв, коли його не було вдома. В 11 років Віталій дуже сильно захотів сестричку. Під ялинкою на новий рік він виклав сірниками «Я хочу сестричку». Назвав її Анастасія. Вона виросла в нього на руках. Дуже зараз за ним сумує і водночас гордиться».

Віталій Бартош похований на Вінниччині. Пані Оксана розповідає, що тіло сина було в ті дні важко забрати й доставити для поховання.

Наші герої: історя Віталія Бартоша, який загинув у першу річницю свого весілля фото 2

«Я так заздрю тим людям, яким кажуть «ваш син пропав безвісти», бо може вони десь у тюрмах, у полоні. Які ж вони щасливі! В них ще є шанс, що їхні діти живі. Хай би були без рук, без ніг, лише, щоб були живі. Я бачила тіло свого сина. Тіло не холодне, а тепле – це для мами найбільше щастя. Найстрашніше – це бачити портрет на могилі своєї дитини. Це страшне горе. Бажаю всім матерям, які чекають своїх дітей з війни, хай завжди мають надію на краще. Хай живуть цією надією, бо я не живу – я встала рано і померла».

6 березня Віталій у складі 128 гірсько-штурмової закарпатської бригади прийняв останній важкий бій з ворогом. Посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

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Теги: війна Україна росія

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Наші герої: історя Віталія Бартоша, який загинув у першу річницю свого весілля
Наші герої: історя Віталія Бартоша, який загинув у першу річницю свого весілля
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