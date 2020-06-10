Ексголова Нацполіції пояснила, чому звільнені масово поновлюються на посадах



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Звільнені після переатестації правоохоронці поновилися на роботі через суди

«Були й чесні судді, але були й такі, які майже всіх звільнених поновили», – Деканоїдзе

Колишня голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе в інтерв’ю «Главкому» прокоментувалатой факт, що багато звільнених після переатестації правоохоронців потім поновилися через суди.

«Казати, що переатестація була проведена не дуже чисто – це риторика системи. По-перше, головний наказ, який передбачав процедури переатестації, був визнаний судом абсолютно законним. По-друге, переатестація передбачена законом про Нацполіцію. По-третє, судова система не є найчеснішою в Україні. Можливо, коли почалися розмови про переатестацію суддів, у них увімкнувся якийсь захисний механізм. Були й чесні судді, але були й такі, особливо в Києві, які майже всіх звільнених поновили», – сказала Деканоїдзе.

Нагадаємо, у 2016 році 5257 поліцейських не пройшли атестацію і були звільнені, 4766 –рекомендовані до пониження на посаді, 4479 – рекомендовані комісіями до підвищення на посаді.

У 2019 році окружний адміністративний суд Києва заявив, що близько 90% поліцейських, які не пройшли переатестацію, були поновлені і продовжують працювати в Національній поліції.